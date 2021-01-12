بلكين تكشف عن سماعات SOUNDFORM وقاعد شحن BOOST↑CHARGE Pro المتوافقة مع MagSafe

كشفت شركة “بلكين“، اليوم النقاب عن منتجين جديدين ضمن محفظة منتجاتها تضم سماعة Belkin SOUNDFORM التي تدعم خاصية Find My من آبل، بالإضافة إلى قاعدة الشحن اللاسلكي BOOST↑CHARGE Pro الداعمة لنظام MagSafe.

سماعات SOUNDFORM Freedom True Wireless Earbuds

توفر سماعة بلكين اللاسلكية الجديدة (SOUNDFORM Freedom True Wireless Earbuds) تجربة صوتية محسّنة ومعززة ببرامج تشغيل خاصة، وتدعم التشغيل المتواصل حتى ساعات على شحنة واحدة وفقًا للشركة، كما تدعم خاصية إلغاء الضجيج، والشحن اللاسلكي بمعيار Qi مع 20 ساعة إضافية من الشحن.

ستدعم سماعات بلكين الجديدة خاصية Find My من “آبل”، وهي عبارة عن شبكة جماعية متطورة توفر للمستخدمين خصوصية تامة ويمكنهم من خلالها العثور على أجهزتهم المتحركة المتوافقة مع نظام الشبكة وذلك في حال ضياعها أو سرقتها.

وستضيف السماعة دعم تقنية الاتصال عبر البلوتوث Qualcomm QCC3046 Bluetooth SoC، لتوفر بذلك تجربة اتصال واضحة وخالية من الضجيج المحيطي.

ويمكن للمستخدمين شحن حافظة السماعات بأي شاحن لاسلكي متوافق مع معيار Qi أو عبر منفذ USB-C؛ حيث توفر كل 15 دقيقة من الشحن ساعتين من زمن التشغيل بحسب الشركة، كما ستدعم ثلاثة قياسات من أغطية السماعات، وإمكانية الاستخدام في كافة الظروف بفضل مقاومة رذاذ المياه والعرق وفقاً لتصنيف IPX5-rated.

قاعدة الشحن BOOST↑CHARGE Pro بنظام 2 في 1 المتوافقة مع نظام MagSafe

توفر قاعدة الشحن (BOOST↑CHARGE PRO 2-in-1 Wireless Charger Stand with MagSafe) للمستخدمين سهولة أكبر في الشحن. وبفضل تصميمها المعزز بمغناطيس قوي متوافق مع نظام MagSafe، لن يضطر المستخدمون بوضع هواتفهم من طراز آيفون 12 على القاعدة بالضبط لإتمام عملية الشحن بصورة آمنة سواء في الوضع الرأسي أو الأفقي.

وتوفر قاعدة الشحن للمستخدمين سرعة شحن بقدرة تصل إلى 15 واط لأجهزة “آيفون 12″ و”آيفون 12 ميني” و”آيفون 12 برو” و”آيفون 12 برو ماكس”. وتتضمن لوحة شحن مُحسَّنة لسماعات آير بودز وآير بودز برو مع حافظة شحن لاسلكية (من الجيل الثاني).

السعر والتوافر