إنتل تعلن عن معالجها الخارق Core i9-11900K بثماني أنوية

كشفت شركة إنتل عن معالجها الجديد من الجيل الحادي عشر ومن الفئة عالية الأداء Core i9-11900K والذي من المتوقع وصوله للمستخدمين وسنجده في الحواسب الجديدة قريباً خلال الشهرين التاليين.

يوفر المعالج الجديد Core i9-11900K أداء أفضل في الرسوميات 50% ويأتي بثمانية أنوية ويدعم ذواكر عشوائية أسرع DDR4-3200 مع IPC (instructions per cycle) أعلى 18% و إمكانيات كسر سرعة جديدة وتردد 5.3 غيغاهرتز للنواة الواحدة بأقصى أداء بالإضافة إلى 4.8 غيغاهرتز بكافة الأنوية، ويدعم منفذي USB 3.2 من الجيل الثاني ما يسمح بسرعة نقل بيانات حتى 20 Gbps، والتوصيل مع 20 منفذ من نوع PCIe 4.0

الملاحظ أن هذا المعالج يحمل عدد أنوية أقل من الإصدار السابق من الجيل العاشر Core i9-10900K الذي كان يحوي 10 أنوية و 20 قناة معالجة وذلك أن دقة التصنيع 10 نانومتر الآن تدعم ثمانية أنوية فقط، لكن بالرغم من خفض عدد الأنوية، إلا أن الأداء سيبقى أفضل، كما وعدت إنتل.

لم تكشف الشركة عن موعد الإطلاق الرسمي لباقي شرائح معالجات سلسلة Rocket Lake-S لكنها ستكون خلال الربع الأول من العام الجاري، وبالطبع ليس هناك معلومات بعد عن الأسعار.