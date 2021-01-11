OnePlus تطلق أول سوار رياضي لها باسم OnePlus Band

دخلت شركة ون بلس قطاع الأجهزة القابلة للارتداء عبر إطلاق أول سوار رياضي من إنتاجها OnePlus Band.

يتميز السوار بسعره الرخيص وألوانه المرحة وهو مزود بشاشة 1,1 بوصة من نوع أموليد تدعم اللمس بدقة 126*294 بكسل وتعطي ألوان P3-wide.

لم تكشف الشركة عن معالج السوار ولا حجم الذاكرة العشوائية، لكنها ذكرت سعة البطارية 100 ميلي أمبير والتي تدعم استمرار العمل حتى اسبوعين على شحنة واحدة. وبالطبع السوار مقاوم للماء والغبار وفق معيار 1P68.

من الوظائف التي يقوم بها سوار OnePlus Band كما هو معتاد مثل عد الخطوات وحتى تحذيرك لو جلست طويلاً ليحفزك على الحركة ويقوم بمراقبة وتتبع نشاطك الرياضي حيث يدعم 13 وضعية تمرين رياضي مختلف بما فيها اليوغا والجري.

ويمكن للسوار معرفة نبضات القلب ودورات النوم وحتى مستوى أكسجة الدم بفضل حساس SpO2 ويتيح تصدير البيانات إلى تطبيق الصحة في أندرويد ويتصل عبر البلوتوث مع الساعات الذكية حيث يعرض الإشعارات والمؤقتات وغيرها.

يتوفر السوار بلوني الأسود والبرتقالي ويباع بسعر 34 دولار.

المصدر:

OnePlus