HP تطلق الحاسب المتحول Elite Folio بمعالج سنابدراجون

كشفت شركة HP عن حاسبها المحمول المتحول الجديد Elite Folio الذي يتميز بأنه يعمل بمعالج سنابدراجون 8cx من الجيل الثاني ويدعم اتصالات الجيل الخامس.

يأتي الحاسب بشاشة 13.5 بوصة بالدقة الكاملة من نوع IPS LCD محمية بطبقة Corning Gorilla Glass 5 تدعم اللمس ويمنحه المعالج الجديد أداء أفضل 18% من معالجات الجيل العاشر من إنتل Core i5، ومعالجه بتردد 3.15 غيغاهرتز.

زودت الشركة الحاسب بذاكرة عشوائية حتى 16 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية حتى 512 جيجابايت من نوع NVMe SSD.. كما أنه مزود بكاميرا عالية الدقة ومنفذي USB-C بالإضافة لمنفذ سماعات.

يمكن تحويل الحاسب من وضعية المحمول إلى وضعية اللوحي كما أنه يدعم اللمس والقلم الضوئي. استخدمت الشركة المغنيزيوم المعاد تدويره في تصميم جسم الجهاز لتجعله خفيفاً للغاية.

المصدر:

HP