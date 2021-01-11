لتسهيل عمليات تحديثه HMD Global تطلق تطبيقها الكاميرا الجديد على متجر بلاي

لدى شركة HMD Global العديد من الهواتف العاملة بنظام أندرويد والتي تحمل العلامة التجارية نوكيا “Nokia”، في سياق آخر، وفعليًا كان للشركة تطبيقها الكاميرا الخاص والذي تم وضعه على متجر جوجل بلاي بغرض الحصول على التحديثات بشكل أسرع وأسهل ودون الحاجة إلى انتظار التحديث الكامل للنظام.

ولكن، لدى الشركة الآن تطبيق كاميرا جديد يحمل اسم Camera وبنفس الوقت تم إطلاقه فعليًا على متجر جوجل بلاي، ولنكن دقيقين، استخدمت HMD اسم الحزمة “com.hmdglobal.camera2” لتطبيقها الكاميرا، ولكن لم يحصل على تحديث منذ عام 2018، وفي العام الذي يليه، ظهر تطبيق كاميرا جديد متاح على هواتف نوكيا 3.2 و 4.2 وهو نفس التطبيق الذي نشرته الشركة للتو على متجر جوجل بلاي.

يُلاحظ أخيرًا من صفحة التطبيق في متجر جوجل بلاي، أنه بالفعل حصد أكثر من مليون عملية تثبيت، مع الإشارة، أن هذا الإصدار تم فيه إصلاح مشاكل تعطّل الكاميرا، والأهم من ذلك، يجب أن تعلم بأن هذا التطبيق متاح فقط لهواتف نوكيا.