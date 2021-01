“عام على تيك توك” لعرض ملخص العام الماضي تصل المستخدمين في المنطقة

أعلنت تيك توك عن إطلاق ميزة “عام على تيك توك” للمستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتوفر لهم إمكانية عرض ملخص التفاعل للعام الماضي والأشياء المفضلة لهم من مقاطع فيديو في مختلف الموضوعات.

تقول الشركة أن الميزة الجديدة تتيح للمستخدمين إحياء ذكرياتهم المفضلة على المنصة بما في ذلك الأغنيات الأكثر استخداما والمؤثرات الإبداعية المفضلة لديهم. ويستعرض كل مقطع فيديو المحتوى المفضل للمستخدم خلال العام 2020 على التطبيق بلمسة شخصية مميزة، كما يشارك مجموعة من أفضل المشاعر بناءً على أنواع المحتوى الأقرب لقلبه.

وصرّح رامي زيدان، رئيس قسم الفيديو والمحتوى الإبداعي لتيك توك: “إن المهارات والروح الإبداعية لمجتمعنا المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تلهمنا كلّ يوم، ونحن متحمسون للاحتفاء بجميع الأساليب التي جعلت من تيك توك منصة مفعمة بالمرح والمتعة خلال العام 2020. نأمل من خلال هذه الميزة التي نقدمها لفترة محدودة بأن نواصل نشر البهجة وتشجيع المستخدمين على إحياء بعض من أوقاتهم المفضلة على تيك توك خلال العام 2020، ومشاركة مقاطع الفيديو مع متابعيهم لنشر البهجة بينهم”.

كيف يمكن العثور على ميزة عام على تيك توك

للعثور على الميزة الجديدة، يجب فتح التطبيق واختيار أيقونة «Year on Tiktok» في صفحة تحديثات For You. كما يمكن العثور عليها عبر بانر «Year on Tiktok» في صفحة Discover.

وبهدف مواصلة الاحتفالات بالعام الجديد، تشير المنصة بأن المستخدمين سيحصلون على شارة 2020 خاصة عند مشاركة مقاطع الفيديو المفضلة لديهم عبر الميزة الجديدة والتي يمكن إضافتها إلى صورة الملف الشخصي.