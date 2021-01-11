سوني الشرق الأوسط وأفريقيا تطرح طُرُز جديدة من برافيا

أعلنت شركة سوني عن أجهزة التلفزيون الجديدة من برافيا BRAVIA XR تتضمن MASTER Series Z9J 8K LED و A90J OLED إضافةً إلى تلفزيونات A80J OLED ،X95J و X90J 4K LED والتي تأتي مدعومة بمعالج معرفي Cognitive Processor XR.

تقول سوني أن شاشات BRAVIA XR تستخدم طريقة معالجة جديدة تتعدى الذكاء الصناعي التقليدي، ومصممة بطريقة تستنسخ أساليب العقل البشري في الرؤية والسمع. حيث يتعرف معالج Cognitive Processor XR المُعزَّز بالذكاء الإدراكي على موضع النقطة البؤرية عبر تقسيم الشاشة إلى مناطق متعددة واكتشاف مكان “النقطة البؤرية” في الصورة. فبينما يمكن للذكاء الصناعي (AI) التقليدي أن يكتشف ويحلل عناصر الصورة فقط مثل اللون، والتباين والتفاصيل بشكلٍ منفرد، يمكن للمعالج الجديد إجراء تحليل شامل لمصفوفة من العناصر في آنٍ واحد كالعقل البشري.

كما يمكن لمعالج Cognitive Processor XR تحليل موضع الصوت في الإشارة بحيث يتطابق الصوت بدقة مع ما يظهر على الشاشة. إضافةً إلى ذلك، يحول المعالج أي صوت إلى صوتٍ محيطي ثلاثي الأبعاد، لتقديم واقعية صوتية.

وإليكم مزايا الشاشات كما أشارت لها سوني

المزايا الرئيسية لمجموعة سوني برافيا BRAVIA XR:

تلفزيون Google TV: تقدم هذه المجموعة كذلك تطبيق تلفزيون Google TV، لتجربة ترفيه تجمع بين الأفلام، المسلسلات، البث الحي والعديد من التطبيقات والاشتراكات.

متوافق مع مخرج HDMI 2.1: ستدعم جميع تلفزيونات BRAVIA XR التوافق مع HDMI 2.1 و e-ARC، بما في ذلك دقة 4K ذات 120 إطار في الثانية، ومعدل التحديث المتغير (VRR)، ووضع الكمون المنخفض التلقائي (ALLM)، ودعم معدلات دقة أعلى ومعدلات عرض إطارات أعلى لتكون مثاليةً لأحدث جيل من الألعاب.

تقنية Sound-from-Picture Reality: يوفر معالج Cognitive Processor XR الجديد صوتًا مميزًا عبر تقنية واقعية الصوت النابع من الصورة Sound-from- Picture Reality.

ميزة التحكم الصوتي دون استخدام اليدين: بتواجد مساعد جوجل يمكن التعامل مع التلفزيون بسهولة.

متوافق مع مكبر الصوت الذكي: عند تمكين مساعد جوجل يمكن عرض الفيديوهات من يوتيوب والتحكم بها مع مكبرات صوت Google Nest أو تغيير القناة أو مستوى الصوت عبر تمكين المساعد الصوتي.

نقل التفاصيل المتناهية لهدف صانع المحتوى: وذلك من خلال وضع Netflix Calibrated Mode، لتقديم محتوى يضاهي جودة استوديوهات نتفلكس.

طُرُز شاشات سوني الجديدة ومزاياها الرئيسية

مزايا تلفزيون Z9J 8K LED [طراز 85 بوصة] من فئة MASTER:

يفهم معالج Cognitive Processor XR طريقة البشر في الرؤية والسمع، ويوفر تجربةً ثوريةً تغمر المشاهدين بالكامل في خضم مشاهدة محتواهم المفضل. مصحوبًا بدقة نابعة من لوحة مصفوفةٍ LED كاملة، وتقنية XR Triluminos Pro، ومعزز تباين الواقع الموسّع إضافةً إلى رفع مستوى الصورة إلى دقة 8K بالواقع الموسع يقدم التلفاز واقعيةً فائقة بدقة 8K مع ألوانٍ سوداء قاتمة وسطوعٍ حاد تدعم تقنية وضوح حركة الواقع الموسَّع XR Motion Clarity التحليل الشامل للبيانات لضمان انسيابية ووضوح وسطوع الحركة دون تشوهات تقنية الزاوية العريضة X-Wide Angle لتقديم ألوان حقيقية نابضة بالحياة. تقدم تقنية الصوت المتعدد Acoustic Multi-Audio صوتاً سينمائيًا محيطيًا. وصول سريع إلى مجموعة متنوعة من المحتوى والخدمات مع تلفزيون Google TV. سهولة الاتصال بأغلب الأجهزة، بما فيها Apple AirPlay 2 و HomeKit. تعمل ميزة البحث الصوتي ومساعد جوجل. تقنية X-Anti Reflection التي تقلل من الانعكاسات لتجربة مشاهدة دون تشويش. متوافق مع HDMI 2.1، بما في ذلك دقة 4K ذات 120 إطار في الثانية، ومعدل التحديث المتغير (VRR)2 ، ووضع الكمون المنخفض التلقائي (ALLM) و e-ARC دعم أنظمة صوت Dolby Vision HDR و Dolby Atmos. ميزة Ambient Optimisation التي تُحسّن جودة الصورة والصوت في أي بيئة حامل ذو ثلاث وضعيات يوفر ثلاث خيارات لوضعية الحامل. وضع Netflix Calibrated Mode يوفر محتوى يضاهي جودة استوديوهات نتفلكس. توفر ميزة Calman Ready إمكانيات معايرة متقدمة والقدرة على إجراء تعديلات الضبط ببساطة والتي لا يمكن إجراؤها من خلال إعدادت الصورة التقليدية.



مزايا تلفزيون A90J OLED [طرازَي 65 بوصة و 55 بوصة] من فئة MASTER:

معالج Cognitive Processor XR. ميزة التباين XR OLED Contrast السطوع للحصول على درجاتٍ عالية من التوهج وألوانٍ سوداء أكثر قتامة في الظل بينما تُمكِّن تقنية XR Triluminos Pro صفيحةً ذو عرضٍ أكبر لإعادة إنتاج كل لون بالتدرجات المناسبة التي نشاهدها في العالم الحقيقي تقنية وضوح الحركة XR Motion Clarity. وصول سريع إلى مجموعة متنوعة من المحتوى والخدمات مع تلفزيون Google TV سهولة الاتصال بأغلب الأجهزة، بما فيها Apple AirPlay 2 و HomeKit6 7 وضع Netflix Calibrated Mode. ميزة Calman Ready. ترفع ميزة XR 4K Upscaling جودة الإشارات ذات دقة 2K لتصبح قريبة من جودة 4K حقيقة للحصول على صورٍ مذهلة بواقعيتها وتفاصيلها متوافق مع HDMI 2.1، بما في ذلك دقة 4K ذات 120 إطار في الثانية، ومعدل التحديث المتغير (VRR)2، ووضع الكمون المنخفض التلقائي (ALLM) و e-ARC تقدم تقنية +Acoustic Surface Audio. دعم أنظمة صوت Dolby Vision HDR و Dolby Atmos. ميزة Ambient Optimisation التي تُحسّن جودة الصورة والصوت في أي بيئة. تعمل ميزة البحث الصوتي ومساعد جوجل



مزايا تلفزيون سوني A80J OLED [طُرُز 77 بوصة و 65 بوصة و 55 بوصة] من فئة MASTER:

معالج سوني Cognitive Processor XR. ميزة التباين XR OLED Contrast وتقنية XR Triluminos Pro. تقنية وضوح الحركة XR Motion Clarity. تقنية +Acoustic Surface Audio. حامل ذو ثلاث وضعيات يوفر ثلاث خيارات لوضعية الحامل، بما في ذلك الوضعية الضيقة لحجمٍ صغير، وضعية البطل للتخلص من التشويش ووضعية شريط الصوت لترقية التلفزيون ودمجه مع نظام صوت soundbar. وصول سريع إلى مجموعة متنوعة من المحتوى والخدمات مع تلفزيون Google TV سهولة الاتصال بأغلب الأجهزة، بما فيها Apple AirPlay 2 و HomeKit 6 7 ترفع ميزة XR 4K Upscaling جودة الإشارات ذات دقة 2K لتصبح قريبة من جودة 4K حقيقة للحصول على صورٍ مذهلة بواقعيتها وتفاصيلها متوافق مع HDMI 2.1، بما في ذلك دقة 4K ذات 120 إطار في الثانية، ومعدل التحديث المتغير (VRR)2، ووضع الكمون المنخفض التلقائي (ALLM) و e-ARC دعم أنظمة صوت Dolby Vision HDR وDolby Atmos. ميزة Ambient Optimisation التي تُحسّن جودة الصورة والصوت في أي بيئة. تصميم شاشة من لوحة واحدة ذو سطح معدني يضم شاشةً من لوحٍ زجاجي واحد أنيق بطبيعته ويبقي تركيز المشاهدين على الصورة دون تشويش. تعمل ميزة البحث الصوتي ومساعد جوجل. وضع Netflix Calibrated Mode. ميزة Calman Ready.



مزايا تلفزيون X95J 4K LED [طرازَي 85 بوصة و 65 بوصة]:

معالج Cognitive Processor XR. تصميم شاشة من لوحة واحدة ذو حافة أمامية انسيابية يضم شاشةً من لوحٍ زجاجي واحد أنيق بطبيعته ويبقي تركيز المشاهدين على الصورة دون تشويش تقنية الزاوية العريضة X-Wide Angle. تجمع بين دقة لوحة مصفوفةٍ LED كاملة، وتقنية XR Triluminos Pro. تقنية وضوح حركة الواقع الموسَّع XR Motion Clarity. تقدم تقنية الصوت المتعدد Acoustic Multi-Audio. دعم أنظمة صوت Dolby Vision و Dolby Atmos تقنية X-Anti Reflection. ميزة XR 4K Upscaling التي ترفع جودة الإشارات ذات دقة 2K لتصبح قريبة من جودة 4K حقيقة. متوافق مع HDMI 2.1، بما في ذلك دقة 4K ذات 120 إطار في الثانية، ومعدل التحديث المتغير (VRR)2، ووضع الكمون المنخفض التلقائي (ALLM) و e-ARC. ميزة Ambient Optimisation. حامل ذو ثلاث وضعيات يوفر ثلاث خيارات لوضعية الحامل، بما في ذلك الوضغية الضيقة لحجمٍ صغير، وضعية البطل للتخلص من التشويش ووضعية شريط الصوت لترقية التلفاز ودمجه مع نظام صوت soundbar. وصول سريع إلى مجموعة متنوعة من المحتوى والخدمات مع تلفزيون Google TV سهولة الاتصال بأغلب الأجهزة، بما فيها Apple AirPlay 2 و HomeKit 6 7 تعمل ميزة البحث الصوتي وتدعم مساعد جوجل. وضع Netflix Calibrated Mode. ميزة Calman Ready.



مزايا تلفزيون X90J 4K LED [طُرُز 75 بوصة، و 65 بوصة، و 55 بوصة و 50 بوصة]:

معالج Cognitive Processor XR.

دقة لوحة مصفوفةٍ LED كاملة، وتقنية XR Triluminos Pro.

تدعم تقنية وضوح حركة الواقع الموسَّع XR Motion Clarity.

ترفع ميزة XR 4K Upscaling الإشارات ذات دقة 2K لتصبح قريبة من جودة 4K حقيقة للحصول على صورٍ مذهلة بواقعيتها وتفاصيلها.

متوافق مع HDMI 2.1، بما في ذلك دقة 4K ذات 120 إطار في الثانية، ومعدل التحديث المتغير (VRR)2، ووضع الكمون المنخفض التلقائي (ALLM) و e-ARC

تقنية Acoustic Multi-Audio.

تقنية Ambient Optimisation.

تصميم معتدل يزيد حجم الشاشة ويقلص حجم الحافة ليتمكن المستخدمون من إبقاء تركيزهم على ما هو مهم؛ الصورة المعروضة.

وصول سريع إلى مجموعة متنوعة من المحتوى والخدمات مع تلفزيون Google TV.

سهولة الاتصال بأغلب الأجهزة، بما فيها Apple AirPlay 2 و HomeKit 6 7.

دعم أنظمة صوت Dolby Vision و Dolby Atmos.

تعمل ميزة البحث الصوتي وتدعم مساعد جوجل.

وضع Netflix Calibrated Mode.

ميزة Calman Ready.

الأسعار والتوفر

لم تذكر سوني سعر وموعد توفر الشاشات، واكتفت بالقول أن الإعلان عن الأسعار وتفاصيل البيع بالتجزئة في وقتٍ لاحق.