إزالة الشبكة الاجتماعية Parler من متجر تطبيقات آبل بعد إزالتها من متجر الأندرويد

بالأمس، أعلنت جوجل عن إزالة تطبيق الشبكة الاجتماعية Parler من متجرها جوجل بلاي، واليوم اتبعت آبل حذوها وأزالت التطبيق من متجرها آب ستور، وكما هو الحال مع جوجل، قدّمت آبل بيانًا حول هذه الخطوة وكان على النحو التالي:

“لقد دعمنا دائمًا وجهات النظر المتنوعة والتي يتم تمثيلها في متجر التطبيقات، ولكن لا يوجد مكان على منصتنا لتهديدات العنف والنشاط غير القانوني، وهنا لم يتخذ Parler التدابير المناسبة لمعالجة انتشار هذه التهديدات لسلامة الناس، وعلى أثره قمنا بتعليق التطبيق من متجر آب ستور حتى يتم حل المشكلة”.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث ستُعاني الشبكة من مشكلة أكبر وأكثر خطورة، وذلك بقيام أمازون بتعليق استضافة الويب الخاصة بـ Parler اعتبارًا من هذا اليوم، وهذا سيمنع الشبكة من العمل بشكل كامل، وعلى الرغم من عدم إطلاق أمازون بيانًا حول هذه المسألة، إلّا أنه تم الحصول على رسالة بريد إلكترونية ومفادها:

“نستمر في احترام حق Parler في تحديد المحتوى الذي سيسمح به على موقعها بنفسها، ومع ذلك، لا يمكننا تقديم خدمات إلى عميل غير قادر على تحديد وإزالة المحتوى الذي يشجع أو يحرض على العنف ضد الآخرين بشكل فعال”، وأكملت حديثها:

“نظرًا لأن Parler لا يمكنها الامتثال لشروط الخدمة الخاصة بنا وتشكل خطرًا حقيقيًا للغاية على السلامة العامة، فإننا نخطط لتعليق حساب Parler اعتبارًا من يوم الأحد 10 يناير، مع ضمان الاحتفاظ بجميع البيانات لترحيلها إلى الخوادم الخاصة بالشبكة”.

أخيرًا، احتوت الرسالة من أمازون على بعض لقطات الشاشة للمحتوى المنشور على Parler، وذلك كأمثلة على المنشورات التي تنتهك شروط خدمة أمازون ضد العنف.

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