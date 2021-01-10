مايكروسوفت تدعم أخيرًا مزامنة علامات التبويب والمحفوظات في متصفحها ايدج

إذا لم تكن تعلم، فإن مايكروسوفت جعلت من متصفحها ايدج “Edge” يستند إلى كروميوم ليكون بديلًا موثوقًا لمتصفّح كروم من جوجل، في حين أن كلا المتصفحين متشابهين، إلا أن ايدج يُوفّر ميزة المجموعات التي يفتقر إليها كروم، ومع ذلك، هناك شيء واحد ينقصه لتتم المعادلة، وهو القدرة على مزامنة علامات التبويب والمحفوظات عبر الأجهزة.

هذا الشيء أصبح من الماضي، حيث أعلنت مايكروسوفت ورسميًا أن متصفحها ايدج بات يدعم مزامنة المحفوظات وعلامات التبويب بين الأجهزة “حاسوب، هواتف محمولة”، مع الإشارة، أن هذا الدعم متاح حاليًا في المملكة المتحدة فقط.

بدوره، يأتي هذا الدعم بعد فترة وجيزة من اختبار الميزة في النسخة التجريبية، وللتحقق مما إذا كنت قد تلقيت الميزة أم لا، توجه إلى الإعدادات ومن ثم الملفات الشخصية وصولًا إلى المزامنة ومعرفة ما إذا كنت قادرًا على التحقق من خيار السجل وفتح علامات التبويب، وإذا لم تكن الميزة متاحة لك بعد، فسيظل الخياران مرئيين ولكن مع رسالة تقول “قريبًا! سنقوم بتشغيلها بمجرد أن تصبح جاهزة”.

أخيرًا، وفقًا لمايكروسوفت، فقد أشارت أن هذا الدعم سيصل للمزيد من المناطق الأخرى قريبًا، وفي حالة كنت لا تُحب الانتظار، فيمكنك تجربة هذه الميزة وبغض النظر عن المنطقة عبر تحميل الإصدار التجريبي.

المصدر:

مايكروسوفت.