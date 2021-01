سامسونج ستطلق مستشعر 200 ميجا بكسل لكاميرا الهواتف الذكية قريبًا

تعمل العملاق الكوري سامسونج على خطة لتقديم فئات متعددة من مستشعرات كاميرات الهواتف الذكية الجديدة خلال العام الجاري؛ سيكون على رأسها مستشعر 200 ميجابكسل حيث سيتوفر في الفترة القليلة القادمة.

ووفقًا للخبير التقني ” IceUniverse” الذي يتحلى بشهرة واسعة في المجال وبالأخبار والتسريبات الموثوقة فإن إطلاق الشركة الكورية للمستشعر الجديد ذو القدرات العالية سيكون خلال وقت قريب كما تظهر تغريدته التالية:

Samsung ISOCELL will launch many innovative sensors in 2021.

200MP is coming soon.

— Ice universe (@UniverseIce) January 9, 2021