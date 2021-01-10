سامسونج ستطلق مستشعر 200 ميجا بكسل لكاميرا الهواتف الذكية قريبًا

تعمل العملاق الكوري سامسونج على خطة لتقديم فئات متعددة من مستشعرات كاميرات الهواتف الذكية الجديدة خلال العام الجاري؛ سيكون على رأسها مستشعر 200 ميجابكسل حيث سيتوفر في الفترة القليلة القادمة.

ووفقًا للخبير التقني ” IceUniverse” الذي يتحلى بشهرة واسعة في المجال وبالأخبار والتسريبات الموثوقة فإن إطلاق الشركة الكورية للمستشعر الجديد ذو القدرات العالية سيكون خلال وقت قريب كما تظهر تغريدته التالية:

Samsung ISOCELL will launch many innovative sensors in 2021.

200MP is coming soon. — Ice universe (@UniverseIce) January 9, 2021

لكن بالرغم من الحديث عن المستعشر لم يذكر الحساب أي تفاصيل حول حجمه أو أي الهواتف والكاميرات التي سيدعمها وما إذا كان سيتم تبنيه من شركات أخرى هواتفها القادمة.

لكن مع شح التفاصيل يمكننا توقع حجم المستشعر على الأقل بناءً على تسريبات وأخبار سابقة حول مستشعرات الشركة؛ ففي إبريل الماضي تحدث تقرير عن عزم سامسونج إطلاق مستشعر 250 ميجابكسل من النوع الأول أي بطول قطري 1 بوصة وهو أكبر حجمًا من مستشعر 180 ميجابكسل الذي أطلقته الشركة البالغ حجمه 1/33.

وبالنظر لكون المستشعر القادم 200 ميجابكسل ويالمقارنة مع البيانات السابقة فإن حجمه سيكون أقل من 1 بوصة وهو ما قد يلعب دورًا في تضمينه في كاميرا هواتف المصنعين لكن لا يعني بالضرورة أداء أفضل للكاميرا!

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المصدر

gsmarena