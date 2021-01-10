تقرير: متجر تطبيقات آبل حقق 64 مليار دولار في 2020

كشف تقرير جديد عن نمو إيرادات متجر تطبيقات آبل بنحو 30% سنوياً لتصل إيراداته عن العام الماضي إلى 64 مليار دولار مقارنة مع 50 مليار دولار في 2019.

لو قارنا النمو في إيرادات متجر تطبيقات آبل سنجده قد قفز 10 أضعاف عن السابق، حيث كان النمو بين عامي 2018 و 2019 نحو 3.1%.

بالطبع الفضل الأكبر لهذا النمو في الإيرادات يعود إلى أزمة كورونا حيث أن الإغلاق العام وبقاء الناس في منازلها للتعلم والعمل وحتى الترفيه زاد من معدلات استخدامهم للتطبيقات، أو حتى اشتروا لأول مرة تطبيقات واشتركوا بتطبيقات جديدة.

لا تكشف آبل رسمياً في بياناتها المالية عن إيرادات متجر تطبيقاتها، لذا نعتمد على تقديرات تقارير مثل هذا الصادر عن قناة CNBC.

وكانت آبل قد قدمت إغراءات للمطورين بخفض نسبة اقتطاعها من إيراداتهم بمقدار النصف لتكون 15% بدلاً من 30% وفق شروط معينة ويستفيد منها صغار المطورين الذين دخلهم منخفض وليس الشركات الكبرى، وهذا لن يكون له تأثير كبير على إيرادات آبل، حيث تشير التقديرات أن أعلى 2% من المطورين يولدون 95% من الإيرادات.

المصدر:

CNBC