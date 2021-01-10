الآن خرائط جوجل تدعم تعيين لغة غير اللغة الافتراضية للهاتف

في خبر سيكون سار للجميع، سيسمح تطبيق خرائط جوجل الآن بتعيين لغة أخرى غير اللغة الافتراضية التي يتبعها النظام، وعلى الرغم من أن هذه الخطوة متأخرة بعض الشيء، إلّا أنها تأتي كذلك خيرٌ من أن لا تأتي أبدًا.

في غضون ذلك، هذا الدعم في خرائط جوجل متاح حاليًا لحملة أجهزة أندرويد، وقريبًا سنراه متاح على iOS، وفيما يتعلق بإمكانية القيام بذلك، فهو سهل للغاية، وكل ما عليك فعله هو فتح التطبيق والانتقال إلى صورة الملف الشخصي، وصولًا إلى الإعدادات.

من هناك سترى الإعداد الجديد “لغة التطبيق”، وبنفس الوقت، سيقترح عليك التطبيق لغتين في الأعلى، وباقي اللغات ستكون متاحة في القسم أدناه، وبمجرد اختيار اللغة، سيتم إعادة تشغيل التطبيق تلقائيًا، وبمجرد القيام بذلك، ستُلاحظ أن كل شيء تم تغييره للغة المُختارة.

أخيرًا، هذه الإضافة الجديدة يتم إطلاقها من جهة الخادم، لذا ستصل مستخدمي أندرويد بشكل تدريجي، ويُفضّل تحميل أحدث إصدار للخدمة إن وُجِدَ على صفحة التطبيق من على متجر جوجل بلاي.

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