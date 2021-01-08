برامج
25 تطبيق أندرويد و 8 ألعاب متاحة مجّانًا ولفترة محدودة
في إطار متابعتنا لكل ما هو مهم ومفيد لكم، معنا لهذا اليوم باقة أخرى وجديدة من تطبيقات وألعاب أندرويد المدفوعة والمتاحة للتحميل مجّانًا ولفترة زمنية محدودة، ومن المعروف للجميع، أن جُلّ التطبيقات والألعاب المدفوعة تستحق التحميل، لذا وكي لا نُطيل أكثر بالحديث، إليكم القائمة ( 25 تطبيق و 8 ألعاب أندرويد ).
25 تطبيق
- GeoPosition : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Happy Together : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Clock Yourself : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
- mAh Battery Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Unit Converter Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Business Calculator Pro : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
- The Lox Icon Pack (Light version) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Aura – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Aurora Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Flax – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Graby – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Graby Spin – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Gento – Q Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Krix Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Mellow Dark – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Mingo Premium – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Mingo R – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Olmo – Premium Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Redox – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Rugos Premium – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Smoon UI – Squircle Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Yomira – Premium Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Knobby volume control – Unique volume widget app : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Eevee for ANeko (ANeko Skin) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Jigglypuff for Aneko (Aneko Skin) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
8 ألعاب
- Brain Card Game – Find5x : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Assassin Lord : Idle RPG (Magic) : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Cat in the Woods VIP : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Dot Heroes Ⅱ : Top Summoner : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Dot Heroes III – Keep the Castle VIP Edition : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Zombie Masters VIP – Ultimate Action Game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Push them all 3D – Smart block puzzle game : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Tower of Farming – idle RPG (Soul Event) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.