سامسونج تكشف عن Galaxy Chromebook 2 بشاشة QLED

أعلنت شركة سامسونج عن أحدث حواسيبها المحمولة بنظام تشغيل كروم ضمن معرض CES 2021 والمتمثل في Galaxy Chromebook 2 ويأتي بتحديثات مهمة وسعر أقل من سابقه.

يأتي جهاز سامسونج الجديد بتصميم خفيف وأنيق وبنظام 2 في 1، ويتوفر مع شاشة لمسية من نوع QLED بدقة 1,920×1,080 بوصة وبقياس 13.3 بوصة تدعم القلم الذكي بطبية الحال.

وسيجلب Galaxy Chromebook 2 معالج من إنتل مرة أخرى مع نسختين؛ الأولى مع معالج Celeron 5205U، والثانية مع معالج الجيل العاشر Core i3-10110U. وذلك على عكس النسخة الأولى التي حملت خيارًا وحيدًا يتمثل في Core i5.

ستوفر النسخة القادمة مع Celeron 5205U ذاكرة رام بسعة 4 جيجابايت بجانب سعة تخزين 64 جيجابايت، فيما ستوفر نسخة Core i3-10110U سعة مضاعفة للذاكرة ومساحة التخزين مقابل زيادة في سعر الجهاز بنحو 150 دولارًا أمريكيًا. وكلاهما سيحملان معالجات إنتل الرسومية المدمجة برقاقة المعالجة الرئيسية.

يضيف الجهاز كاميرا أمامية بدقة 720 ميجابكسل مثلما الحال مع النسخة الأولى، فيما افتقرت النسخة الجديدة للكاميرا الثانوية التي كانت تجاور لوحة المفاتيح للتصوير في حال تحويل الجهاز إلى لوحي.

وبالحديث عن باقي المزايا، فإن الجهاز سيحمل بطارية 45.5 واط/ ساعة تقوم سامسونج انها تعمل حتى 14 ساعة على شحنة واحدة فقط، وسيحمل منفذي USBC ومنفذ microSD، كما سيجلب تقنية واي فاي 802.11ax.

سيتوفر الجهاز بألوان مميزة تشمل الأسود، الأحمر، الكحلي، الأزرق، والرمادي. وسيبدأ سعره من 550 دولارًا أمريكيًا.

المصدر:

Samsung