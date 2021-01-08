آيسر تكشف عن Chromebook Spin 514 مع معالجات Ryzen لأول مرة

أعلنت شركة آيسر قبيل معرض CES 2021 عن أحدث أجهزة كروم بوك الخاصة بها، Chromebook Spin 514 ، والذي يعمل مع معالجات Ryzen من AMD ولأول مرة في أجهزتها العاملة بنظام تشغيل كروم. لترفع الشركة بذلك مستوى هذا النوع من الحواسيب لاسيما وأنها تأتي مع وحدات معالجات الرسومات Radeon Vega.

يأتي جهاز آيسر بتصميم خفيف بنظام 2 في 1 مع جهة علوية رقيقة جدًا، ويحمل خيارين من المعالجات من AMD؛ هما Ryzen 7 3700C و Ryzen 5 3500C وكلاهما يجلب معالج رسومات Radeon Vega مدمج في نفس الرقاقة.

وستتيح آيسر للمستخدمين الحصول على ذاكرة رام بخيارين 4 جيجابايت أو 16 جيجابايت، بجانب سعة تخزين 128 جيجابايت من نوع eMMC أو 256 جيجابايت من نوع SSD.

وسيجلب الجهاز شاشة لمسية من نوع IPS LCD بقياس 14 بوصة ودقة 1,920×1,080، ويغطي الشاشة طبقة زجاج حماية Gorilla Glass 3 مقاوم للخدش.

يضيف Chromebook Spin 514 بطارية بقوة 42 واط/ الساعة تقول آيسر أن بإمكانها العمل حتى 10 ساعات على شحنة واحدة.

وسيقدم الجهاز كذلك منفذي USB C، ومنفذي USB 3.2 الجيل الأول بجانب منفذ microSD لبطاقات الذاكرة الخارجية، ومنفذ HDMI في بعض النسخ. كما سيدعم ميكروفون مزدوج، وكاميرا بدقة HD، بجانب بلوتوث 5.0 وWiFi 5.0.

سعر وموعد وصول Chromebook Spin 514

سيصل كروم بوك آيسر الجديد إلى الأسواق في فبراير وبسعر يبدأ من 480 دولارًا أمريكيًا في الولايات المتحدة وكندا، فيما سيصل أوروبا في مارس وبسعر يقارب 530 يورو. كما ستتوفر نسخ مخصصة للأعمال والشركات وبسعر يبدأ من 750 دولارًا في أمريكا الشمالية، وسعر 800 يورو في أوروبا.

الجدير بالذكر أن آيسر تقوم بالعادة بطرح أجهزتها في الشرق الأوسط بالتزامن مع طرحها في أوروبا.

المصدر:

Acer