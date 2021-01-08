آبل في محادثات مع هيونداي وعدد من شركات السيارات لتصنيع سيارتها

بدأت آبل محادثات مع شركة هيونداي وعدد من شركات إنتاج السيارات الأخرى لتصنيع سيارتها القادمة ذاتية القيادة والمدرجة تحت اسم “Project Titan”.

وقال متحدث باسم هيونداي رفض الإفصاح عن اسمه لشبكة CNBC أن آبل تخوض حاليًا محادثات مع شركته وعدة شركات عالمية أخرى حول سياراتها القادمة، والتي من المحتمل أن تصل بعد عام 2024 وفقًا للتقارير الإخبارية السابقة.

ووفقًا للشبكة الأمريكية، فإن المحادثات مازالت في بدايتها، وبالتالي من غير المعروف ما ستقدمه من نتائج، لا سيما وأن هناك عدة شركات أخرى ضمن المحادثات.

من المتوقع أن تحدد آبل إحدى الجهاز لتصنيع سياراتها القادمة والبطاريات التي ستعمل عليها كونها ستأتي كهربائية على غرار سيارات تسلا.

المصدر:

CNBC