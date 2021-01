Mind Leak أحد تطبيقات الرفاهية الرقمية والإبداعية

بغض النظر عن أدوات الرفاهية الرقمية أو ما تُعرف باسم “الصحة الرقمية” الافتراضية، هناك على متجر جوجل بلاي العشرات من التطبيقات والقادمة بأفكار مختلفة من خلالها تحدّ من استخدامنا المفرط لهواتفنا الذكية، ولكل تطبيق صراحة ثغرة للاستمرار في استخدام الهاتف، ولكن لأولئك الذين يحتاجون إلى دفعة قوية ليكونوا أكثر وعياً بوقتهم، قد يكون تطبيق Mind Leak خيارهم الأمثل، والمتاح حاليًا وحصرًا على نظام أندرويد.

فيما يخص الفكرة القادمة مع هذا التطبيق، فهو يراقب استخدام التطبيقات الخاصة بك، ويعرض لك عرضًا مباشرًا رائعًا لوجهك أو صورك المضحكة لتذكيرك بأن لديك على أشياء أفضل للقيام بها من التمرير هنا وهنا.

في غضون ذلك، تولّدت فكرة التطبيق من ملل فتح وإغلاق الهاتف، وأننا نقضي الكثير من الوقت على هواتفنا، وطريقة عمله تتمثّل في تحليل استخدام الهاتف وتنبيهك عند استخدام التطبيقات لفترة طويلة، على أن هناك مجموعة مختارة مسبقًا من التطبيقات التي تستغرق وقتًا طويلاً، ولكن يمكنك تعديل ما تريد مراقبته على أساس كل تطبيق.

وبشكل افتراضي، يمنحك Mind Leak خمس دقائق من استخدام التطبيق دون انقطاع قبل أن ينبهك، ولكن يمكنك تعديل مقدار الوقت حسب رغبتك لكل تطبيق على حدة، أو يمكنك الضغط على زر الغفوة إذا كنت تحتاج فقط لبضع دقائق أخرى.

والأهم من ذلك، بمجرد أن تصل إلى حد الاستخدام، سيعرض لك التطبيق بثًا مباشرًا من كاميرا هاتفك الأمامية في شاشة صغيرة، ولكن إذا كنت تفضل مشاهدة الميمات أو مقطع فيديو من اختيارك على وجهك، فيمكنك القيام بذلك أيضًا.

This app will make you aware of when you keep using certain apps for too long. I call this a Mind Leak. When it happens, the app will show you yourself staring into the phone (or a video or a meme) as a reminder that your mind leaked. Simple but effective!https://t.co/oX1xt49JTk pic.twitter.com/qTeXE9iJmR

— Mind Leak App (@mindleakapp) December 29, 2020