ويندوز 10 سيحصل على ودجت في شريط المهام للأخبار والطقس والمزيد

تحديث ملحوظ سيحصل عليه شريط المهام في ويندوز 10 بحيث تضيف مايكروسوفت ودجت لحالة الطقس والأخبار يمكن توسيعه بالضغط عليه لعرض المزيد من التفاصيل.

سيعمل الودجت بشكل دائم ليظهر لك حالة الطقس بدون الحاجة لفتح قائمة ابدأ، كما أن الضغط عليه وتوسيعه يعرض المزيد من الأخبار الملائمة لكل مستخدم حسب اهتماماته وموقعه، وأخبار الأسهم وأسعار العملات، حالة الطقس والمزيد.

تستخدم مايكروسوفت شبكتها الإخبارية كمصدر للمعلومات والمحتوى الذي يتم تجميعه من أكثر من 4500 موقع ومصدر موثوق، وتستخدم الذكاء الاصطناعي لتجميع المحتوى وعرضه للمستخدمين بشكل مستهدف.

وعند الضغط على أي رابط ضمن الويدجت فإنه سيفتحه بشكل كامل كصفحة ويب في متصفح إيدج.

بدأت الشركة اليوم اختباره على المنضمين لبرنامج اختبار مزايا ويندوز 10 الجديدة، وستتيح لاحقاً رسمياً لكافة المستخدمين كتحديث رسمي.

إن لم يعجبك هذا التحديث، يمكنك إزالته لإبقاء شريط المهام بسيطاً، وتعد مايكروسوفت أنها لن تضع في الودجت أية إعلانات.

كل فترة تختبر مايكروسوفت شيء مشابه، أتذكرون تطبيق الأشخاص في شريط المهام؟ الذي كان يتيح الوصول السريع والسهل لجهات الاتصال لكنه كان يدعم تطبيق سكايب والبريد فقط.

المصدر:

The Verge