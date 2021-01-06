لعبة SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom قادمة على أندرويد قريبًا

كان الظهور الأول لـ لعبة SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom في عام 2003 وطبعًا ليس على الهواتف المحمولة، ومنذ ذلك الوقت حتى يومنا هذا، ظهرت الكثير من الألعاب المستنسخة، سواء على أجهزة الحاسوب ولوحات التحكم اليدوية أو عبر الهواتف المحمولة.

وفي العام الماضي، توفّر إصدار Rehydrated فقط على أجهزة الحاسوب ووحدات التحكم، ويبدو أن العنوان قادم على الهواتف المحمولة، وأكثر تفصيلًا، تم تطوير Battle for Bikini Bottom Rehydrated بواسطة Purple Lamp Studios ونشرته THQ Nordic، ولكن نسخة الهاتف المحمولة تم إنشاؤها بفضل استوديوهات HandyGames .

وفي هذا السياق، تم نشر مقطع دعائي قصير للعبة يتضمّن لقطات لعب، كما وحمل تفاصيل مؤكدة حول تسعيرة اللعبة، والذي سيكون بسعر 9.99$ دفعة واحدة وبدون أي مشتريات داخلية أو حتى إعلانات.

أخيرًا، أكدت HandyGames وعبر تغريدة لها، بأن الوضع المتعدد غير متاح في أحدث ألعاب SpongeBob ، وهي متاحة حاليًا للتسجيل المسبق على متجر جوجل بلاي، ويجب أن تكون متاحة هناك يوم 21 يناير القادم.