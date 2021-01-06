تطبيق تويتر على أندرويد يدعم تحميل وعرض الصور بالدقة الخارقة 4K

ليس غريبًا على تويتر أن تقوم بعملية ضغط للصور ومقاطع الفيديو، لذا ستجد تفاصيل الصورة والمتلقطة بكاميرا احترافية بجودة أقل من الأصلية، ومع ذلك، قدّمت الشركة العام الماضي القدرة على تحميل وعرض الصور بدقة 4K، وذلك على تطبيق الخدمة في iOS، الآن وبعد عام من هذا الدعم، أصبح هذا الخيار متاح وأخيرًا على أندرويد.

وبشكل أكثر تحديدًا، متاح على إصدار تويتر 8.76 “التجريبي”، وقريبًا سيكون متاح على النسخة الرسمية وللجميع، في غضون ذلك، يتطلب خيار “تحميل 4K” على أندرويد الضغط على زر القائمة، وهذا بخلاف الطريقة القادمة مع iOS التي تتطلب الضغط المستمر على الصورة بهدف الكشف عن الخيار.

وبصرف النظر عن عرض الصور بدقة عالية، يمكنك أيضًا تحميل صور 4K، وللقيام بذلك، توجه إلى الإعدادات والخصوصية متبوعًا استخدام البيانات ووصولًا إلى خيار تحميل صورة عالية الجودة، من هناك، يمكنك تحديد ما إذا كنت تريد تحميل صور عالية الدقة فقط باستخدام بيانات الهاتف أو الواي فاي أو ببساطة أيهما متاح.

وبمجرد تمكين ذلك، ستحتاج إلى تحميل صورة بدقة تزيد عن 8.3 ميجابكسل (دقة 4K) لتظهر بدقة 4K على تويتر، مع الإشارة، أن معظم الهواتف هذه الأيام لديها القدرة على التقاط صور عالية الدقة، فلا حاجة إلى كاميرا احترافية، في الختام، يمكنك الاستفادة من هذا الدعم، عبر تحميل إصدار تويتر 8.76 “التجريبي” تحميلًا جانبيًا “APK” من هنا، أو عليك الانتظار لأيام أو لأسابيع قليلة لنجدها متاحة رسميًا وللجميع.