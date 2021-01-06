ترامب يمنع الحوالات المالية إلى عدد من أشهر التطبيقات الصينية

أصدر الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بحظر الحوالات المالية مع عدة شركات صينية تملك ثمانية تطبيقات كبرى من بينها WeChat و Alipay الخاصة بمجموعة علي بابا و QQ الخاص بمجموعة Tencent وخدمة SHAREit.

يسري بدء تنفيذ الأمر بعد 45 يوماً ويشمل مجموعة تطبيقات دفع إلكتروني أو تحوي خاصة دفع مثل CamScanner لتحويل المستندات إلى شكل رقمي و WPS Office حزمة التطبيقات المكتبية وغيرها.

وبحسب نص الأمر التنفيذي فإن سرعة انتشار هذه التطبيقات في الولايات المتحدة والتي تقف وراءها شركات صينية أو يتحكم بها أشخاص تابعين للصين، يهدد الأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة.

يذكرنا هذا الأمر التنفيذي باثنين سابقين أصدرهما ترامب ، واحد يخص ByteDance مالكة تطبيق تيك توك والآخر يتعلق بتطبيق الدردشة الشهير WeChat، إلا أن القضاء الأمريكي أوقف تنفيذ الأمر التنفيذي عدة مرات.

سنتابع إن نجحت الولايات المتحدة بحجب وحظر التعامل المالي مع هذه التطبيقات والذي سيكون له تأثير كبير على عدد من العائلات الأمريكية من أصول صينية تستخدمها في التواصل مع الأصدقاء والأقارب حول العالم وتحديداً الصين.

المصدر:

البيت الأبيض