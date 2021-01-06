أمازون تعزز أسطولها من الشحن الجوي بشراء المزيد من الطائرات لأول مرة

قبل أربعة أعوام عندما انطلقت خدمة Prime Air لشحن منتجات أمازون جواً، كان اسطولها يتألف من 11 طائرة فقط، والآن تعتزم عملاقة التجارة الإلكترونية تسريع عمليات الشحن ضمن الولايات المتحدة وخارجها برفع حجم اسطولها من الطائرات.

من المتوقع أنه وبحلول نهاية العام القادم أن تشتري أمازون 85 طائرة جديدة، واشترت مؤخراً 11 طائرة جديدة من شركتي الطيران Delta و WestJet بعد أن انخفضت أسعار الطائرات نتيجة ضعف حركة الطيران.

هذه أول مرة تشتري فيها أمازون طائرات لتستخدمها في شحن المنتجات، حيث كانت سابقاً تستأجرها، لكن يبدو أن أسعار الطائرات المستعملة المنخفضة أغرتها لتغيير قرارها بالشراء لاعتمادها دائماً.

ومن المتوقع أن ترفع أمازون حجم اسطولها من الطائرات خلال الأعوام القادمة إلى أكثر من 200 طائرة يتم تشغيلها من قبل متعاقدون، وبهذا يكون لديها نفس عدد طائرات عملاقة الشحن UPS لتخفف اعتمادها عليها وعلى FedEx.

المصدر:

CNBC