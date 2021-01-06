أخيرًا وبعد طول انتظار أداة OpenMTP تدعم هواتف سامسونج

ليست التجربة محببة عند استخدام تطبيق جوجل الرسمي لنقل ملفات أندرويد على نظام الماك، وهذا الشيء أوجد بدائل غنية، ومع كثرتها فإن أفضلها بات أكثر سهولة في التعامل، وهنا نتحدث عن أداة OpenMTP مفتوحة المصدر، حيث حصلت اليوم على تحديث رفع من رقم إصدارها إلى OpenMTP 3.0 وفيه حصلت على الكثير من الإضافات التي طالت انتظارها.

ولعل أبرز الجديد، دعم OpenMTP لهواتف سامسونج والدعم الكامل للوضع المظلم، فضلًا على أنها أصبحت أسرع في عملية نقل الملفات بفضل نواة Kalam MTP الجديدة، كما وهنا الدعم لخاصية السحب والإفلات، إلى جانب وجود تحسينات على واجهة المستخدم عبر إضافة طريقة العرض المفرد بدلًا من العرض المزدوج.

بدوره أيضًا، حصلت الأداة على شعار ورموز جديدة، مع عرض شريط التقدّم في شاشة نقل الملفات، والأهم من ذلك، بات يدعم التطبيق خيار الكشف التلقائي عن الجهاز، والمزيد من التحسينات التي طالت الأداء ككل.

في الحتام، إذا تحدثنا عن الناحية الفنية لأداة OpenMTP فهي شبيهة لأداة نقل الملفات الرسمية لأندرويد “File Transfer”، حيث تقوم بإنشاء اتصال MTP بهاتفك، وبمجرد الإعداد، فإنه يبدأ تلقائيًا عند توصيل هاتفك، مما يوفر عرضًا ثنائي الأجزاء لنظام ملفات ماك وبيانات جهاز الأندرويد، وهذا يتيح للمستخدم نسخ الملفات ونقلها وحذفها، أخيرًا يمكنك تحميل الأداة من موقعها الرسمي عبر الرابط بالأسفل.

تحميل تحديث OpenMTP .