آبل تسجل براءتي اختراع لتقنية الشحن اللاسلكي العكسي في أجهزتها

سجلت شركة آبل براءتي اختراع جديدتين لتقنية الشحن اللاسلكي العكسي في عدد من أجهزتها وفقًا لتقرير من موقع via 9to5Mac بالاستناد إلى موقع Patently Apple الذي نشر رسمًا توضيحيًا يظهر فيه جهاز ماك بوك يقوم بشحن عكسي لساعة آبل Apple Watch لجهازي آيفون وآيباد؛ كما أظهرت مخططات أخرى قيام الآيباد والآيفون بالأمر ذاته.

براءة الاختراع من الوهلة الأولى لا تبدو جديدة نظر لكون العديد من مصنعي الهواتف قد قاموا بتضمين تقنية الشحن اللاسلكي في بعض أجهزتهم بالفعل؛ لكن بالنسبة لآبل يبدو الأمر مختلفًا قليلًا؛ حيث أن عملية الشحن العكسي في ماك بوك تتم من مناطق متعددة في نفس الوقت وهي لوحة اللمس و مسند اليدين وغطاء الجهاز كما تُبين الصور.

وهو ما يعد حلًا جيدًا لشحن عدة أجهزة من مصدر واحد معًا في الحالات الحرجة التي لا تتوفر فيها شواحن وكابلات كافية مثلًا ودون الحاجة لفصل إحداها لشحن الأخر؛ بل تفضي إلى الاتسغناء عن المقابس الكهربائية والكابلات.

أما إذا نظرنا للأمر من ناحية توفير الوقت والجهد بطريقة عملية فيمكن الاستفادة أيضًا من التقنية في شحن الساعة والسماعات اللاسلكية “AirPods” عن طريق الآيفون الذي يستمد شحنه من جهاز الماك؛ وهو ما يخدم في النهاية آبل في حالة كانت تنوي بالفعل إصدار آيفون بلا منافذ على الإطلاق مستقبلًأ.

في المقابل إذا أردنا التحدث عن قرب دعم الشركة للتقنية في أجهزتها المستقبلية_ على غرار آيفون 12 الذي يبدو أنه يدعم التقنية لكنها غير مفعلة الآن_ يجب على آبل إيجاد بديلًا عن الألمنيوم في هيكل الماك الذي يعد عائقًا لتقنية الشحن اللاسلكي العكسي وهو ما يعني خيارات محدودة في البدائل وربما تعود من جديد لاستخدام البلاستيك في حال عزمت التنفيذ.

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المصدر

via 9to5Mac