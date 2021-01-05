برامج
9 تطبيقات أندرويد و 8 ألعاب متاحة مجّانًا ولفترة محدودة
في إطار متابعتنا لكل ما هو مهم ومفيد لكم، معنا لهذا اليوم باقة أخرى وجديدة من تطبيقات وألعاب أندرويد المدفوعة والمتاحة للتحميل مجّانًا ولفترة زمنية محدودة، ومن المعروف للجميع، أن جُلّ التطبيقات والألعاب المدفوعة تستحق التحميل، لذا وكي لا نُطيل أكثر بالحديث، إليكم القائمة ( 9 تطبيق و 8 لعبة أندرويد ).
9 تطبيقات
- Numberwiz : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- CAS for Android : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Decimal & Fraction Calculator : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Ethical Hacking & Quiz: Beginner to Advance 2020 : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Whats Status Saver Pro (No Ads) : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Fractions Math Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Matrix Determinant Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Number to word converter offline : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Simple Nav Bar – Navigation Bar – Simple Control : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
8 ألعاب
- Masters Gallery by Reiner Knizia : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 1 يوم.
- Intergalactic Space Virtual Reality Roller Coaster : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Nail That Coin : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Dungeon & Pixel Hero VIP : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Dungeon Corporation S: An auto-farming RPG game! : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Stone Of Souls HD : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Theme Park Simulator : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Cat town (Tap RPG) – Premium : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 7 يوم.