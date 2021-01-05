موتورولا تطرح هاتف Moto G 5G في السعودية بسعر 999 ريال

فتحت شركة موتورولا باب الطلب المسبق في المملكة العربية السعودية لهاتفها الذكي Moto G 5G الذي سيتوفر بسعر 999 ريال سعودي فقط. ليكون بذلك أحد أرخص الهواتف الذكية بالسوق.

يدعم الهاتف تقنية اتصالات الجيل الخامس 5G، ويحمل معالج كوالكوم Snapdragon 750G 5G كأول هاتف يقدم المعالج في المنطقة وفقًا للشركة.

بهذه المناسبة، علق شاراي شمس، مدير عام موتورولا في الشرق الأوسط، بقوله: “نؤمن في موتورولا بضرورة إتاحة التقنيات المتقدمة ومنخفضة التكلفة في متناول الجميع ليتمكنوا من اختبار مزاياها الإيجابية. ويمثل هاتف moto g 5G دليلًا جديداً على التزامنا بهذه الفلسفة؛ حيث يتفرد بكونه أرخص هاتف ذكي يدعم اتصالات الجيل الخامس في السوق اليوم، وكلنا ثقة بأنه سيحدث نقلة نوعية في تجربة المستخدم فيما يتعلق بالتنزيل والمشاركة والبث والألعاب”.

مواصفات هاتف موتورولا Moto G 5G

ويأتي هاتف Moto G 5G بكاميرا ثلاثية؛ بدقة 48 ميجابكسل للكاميرا الأساسية المدّعمة بتقنية البكسل الرباعي Quad Pixel لضمان التقاط صورٍ أكثر وضوحًا في مختلف ظروف الإضاءة، ودقة 8 ميجابكسل للعدسة العريضة، بجانب كاميرا التصوير القريب Macro Vision بخاصية التقريب حتى 5 مرات. فيما تأتي كاميرا السيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

يضيف هاتف موتورولا بطارية بقدرة 5,000 مللي أمبير/ ساعة، ويدعم تقنية الشحن السريع TurboPower بقوة 20 واط والتي تتيح شحن الهاتف بسرعة خلال 15 دقيقة فقط، واستخدامه لمدة 10 ساعات.

كما يمتلك الهاتف شاشة MaxVision بقياس 6.7 بوصة بوضوح FHD+، وميزة النطاق الديناميكي العالي HDR10، وأبعاد 20:9.

وبجانب معالج كوالكوم Snapdragon 750G 5G، زودت موتورولا الهاتف بذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت قابلة للتوسيع إلى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة الذاكرة الخارجية microSD.

توافر الهاتف

سيتوفر الهاتف باللون الرمادي البركاني “Volcanic Gray”، وهو متاح للطلب المسبق بشكلٍ حصري لدى مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية. وسيحصل العملاء خلال فترة الطلب المسبق على سماعات VerveBuds 110 اللاسلكية من موتورولا بسعر 275 ريال سعودي.

علمًا بأن سعر الهاتف عند طرحه سيكون 999 ريالًا سعوديًا فقط.