تويتر تستحوذ على تطبيق البودكاست Breaker لتوسيع غرف المحادثة الصوتية

بدأت تويتر الشهر الماضي اختبار خاصية Spaces التي تتيح للمستخدمين إنشاء غرف محادثة صوتية جماعية ضمن تطبيقها الرسمي، والآن أجرت الخدمة صفقة استحواذ على فريق تطبيق البودكاست Breaker لتوسيع خدمتها أكثر.

يركز تطبيق Breaker على العنصر الاجتماعي وبناء المجتمعات منذ إطلاق النسخة الأولى قبل أربعة أعوام، وتأمل تويتر استخدام هذه الخبرات في تطوير خاصيتها لتحسين المحادثات الصوتية العامة.

وأعلن التطبيق عن انضمام فريقه رسمياً لتويتر وسيتم إغلاقه في 15 يناير الجاري، وبدأ يتيح للمستخدمين تصدير قائمة اشتراكاتهم في البودكاست لنقلها إلى تطبيقات أخرى، وكذلك لأصحاب برامج البودكاست المستضافة لديهم لنقلها.

حالياً خاصية Spaces قيد الاختبار على عينة صغيرة من المستخدمين، ومن المؤكد مع هذا الاستحواذ أن تويتر تنوي جعل الدردشة الصوتية الجماعية جزء أساسي من منصتها الاجتماعية.

The Breaker team is joining Twitter! We’re excited to be building the future of public conversations. Breaker will be shutting down on Jan 15, more info: https://t.co/l3n1ge4p87

— Breaker (@Breaker) January 4, 2021