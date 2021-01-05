انستجرام تختبر تصميم جديد لتصفح القصص عبر الويب

إن كنت ممن يستخدمون انستجرام عبر الويب من خلال أجهزة الكمبيوتر، فإن ميزة القصص ستصبح قريباً أسهل في الاستخدام والتصفح من خلال تصميم وتجربة استخدام جديدة.

من خلال التصميم الجديد، فإن القصص ستبدو على شكل شرائح عرض تظهر بجوار بعضها البعض carousel بدلاً من عرضها كشريحة واحدة في كل مرة تستحوذ على كامل الشاشة، وبهذا الشكل سيمكنك معرفة لمحة عن القصة التالية حتى قبل الانتقال إليها.

آلية الانتقال بين القصص ستبقى نفسها، حيث يمكنك النقر يدوياً للانتقال للقصة التالية أو تركها تنتقل تلقائياً كما هو الحال مع تطبيق الهواتف الذكية.

هذا التصميم الجديد الآن قيد الاختبار على عينة صغيرة من المستخدمين، وطالما اشتكى المستخدمون من سوء تجربة الاستخدام عبر الويب، وهو ما دفع انستجرام لتحديث التجربة.

المصدر:

Engadget