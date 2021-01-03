القراصنة وصلوا إلى الشيفرة المصدرية لمايكروسوفت باختراق SolarWinds

ما زالت تداعيات اختراق SolarWinds تتواصل، وبعد أن أكدت سابقاً مايكروسوفت تعرضها للاختراق، ها هي اليوم تؤكد وصول القراصنة لأجزاء حساسة من أنظمتها، مثل الشيفرات المصدرية.

وقالت مايكروسوفت أن تحقيقاتها حول الاختراق كشف عن نشاط غير معتاد في بعض الحسابات الداخلية وقيد المراجعة، وتبين أن أحد الحسابات تم استخدامه لاستعراض الشيفرة المصدرية في عدد من المستودعات البرمجية.

وأكدت مايكروسوفت أنه لم يتم تعديل أية شيفرات برمجية، وستواصل تحقيقها، وطمأنت المستخدمين أنه لا توجد أية مخاطر بهم وبياناتهم، حيث أن مجرد استعراض الشيفرة البرمجية لا يرفع من المخاطر التي يمكن للمستخدمين التعرض لها.

بالرغم من كل التطمينات من مايكروسوفت، لكن وصول القراصنة إلى الشيفرات المصدرية الخاصة بها أمر لا يمكن التهاون فيه ويؤكد لأي مدى تمكنوا من الوصول لأجزاء حساسة في هذه الشركة فقط، ولأي حد برامج SolarWinds مستخدمة.

وكانت التقارير السابقة حول الاختراق قد ذكرت تعرض مجموعة من الهيئات الحكومية كالوزارات الأمريكية الحساسة والشركات الكبرى للاختراق بسبب اختراق برامج SolarWinds ونشر برمجيات تجسس عبر تحديثاتها، وتتهم الحكومة الأمريكية مجموعة قرصنة مدعومة من روسيا بالوقوف وراء العملية، لكن ما زالت التحقيقات لم تصل إلى نهايتها بعد.

المصدر:

Microsoft