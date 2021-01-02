منحة مبادرة الارتقاء بالمهارات في المشرق العربي من البنك الدولي

أعلنت كل من أكاديمية حسوب و البنك الدولي عن شراكة في مشروع تدريبي لتوفير منحة مجانية لمساعدة الشباب الراغبين في تعلم البرمجة ودخول سوق العمل، بهدف توسيع فرص العمل عن بُعد في كل من الأردن ولبنان.

سيتم في هذا المشروع تقديم دورات تدريبية احترافية باللغة العربية في مجال البرمجة وعلوم الحاسوب، تعتمد على التطبيق العملي وتتضمن متابعةً وإشرافًا من قبل فريق مدربي أكاديمية حسوب. بالإضافة لتدريب الطلاب على مهارات العمل الحر والعمل عن بعد وتأهيلهم لدخول سوق العمل.

تدريب احترافي على البرمجة

على مدى 6 أشهر، سيتم توفير دورات تدريبية متخصصة واحترافية في مجالات علوم الحاسوب، بناء واجهات المستخدم وتطوير تطبيقات الويب والجوال. بإنهاء الطالب فترة التدريب بنجاح، سيحصل على شهادة من أكاديمية حسوب وسيكون مؤهلاً للعمل كمطور ويب أو مطور تطبيقات جوال، كمستقل أو موظف بدوام كامل. وتتضمن الدورة تدريبًا على مهارات العمل الحر ومهارات العمل عن بعد والتوظيف.

فرص عمل مدفوعة

سيحصل الطلاب الناجحين بالبرنامج على فرص عمل حر مدفوعة الأجر من خلال مستقل أكبر منصة عمل حر في العالم العربي، وفرص توظيف بدوام كامل متاحة للمتفوقين من خلال موقع بعيد للتوظيف عن بعد.

وُتعد حسوب أكبر ناشر للمحتوى البرمجي باللغة العربية، حيث نشرت خلال السنوات الماضية توثيق كامل لأشهر لغات البرمجة على موسوعة حسوب بالإضافة لنشرها آلاف المقالات وعشرات الكتب المجانية مثل كتاب مدخل إلى الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وكتاب الدليل العملي إلى قواعد بيانات PostgreSQL و كتاب البرمجة بلغة بايثون.

تعمل الأكاديمية ضمن رؤية شركة حسوب الساعية إلى تطوير العالم العربي من خلال تركيزها على مستقبل التعليم والعمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.