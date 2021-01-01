يتم الآن عرض مقاطع فيديو قصيرة من انستجرام و تيك توك في نتائج بحث جوجل

حقق محتوى الفيديو القصير نجاحًا وشعبية كبيرة هذا العام، وتمثّل ذلك جليلًا في خدمة تيك توك وتلاها انستجرام ويوتيوب، ويبدو الآن، أن جوجل لا تُريد تفويت حصتها من الكعكة، حيث قامت الشركة مؤخرًا بتوسيع دعم مقاطع الفيديو القصيرة في نتائج بحثها على الهواتف المحمولة، لتتضمن الآن المزيد من المصادر.

وفيما يتعلّق بهذه المصادر، فقد تضمّنت مقاطع فيديو قصيرة من خدمة إنستجرام والخدمة الأخرى الأكثر شعبية التيك توك، من ناحيته أيضًا، هذا الدعم سيصل جميع المستخدمين تدريجيًا، ولكنه حاليًا متاح على نطاق واسع في العالم.

أخيرًا، ستكون مقاطع الفيديو هذه من انستجرام و تيك توك ذات صلة بالموضوع الذي يبحث عنه المستخدم، على أن يتم نقله مباشرة إلى تطبيق الخدمة في حال كان يرغب بالإطلاع عليه، ومرّة أخرى، في حال عدم وصول الدعم لك انتظر أيام أخرى.

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