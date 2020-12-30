وضع التصوير الفلكي أصبح غير متاح على هاتفي بكسل 5 و 4a 5G

منذ أن تم الإعلان عن تقنية أو وضع التصوير الفلكي على هواتف بكسل في عام 2019، فقد أصبح الوضع المفضّل لدى المستخدمين، إلى جانب مواصلة جوجل جهودها لتحسين الوضع ونقله للمستوى التالي، كان المستخدمين متحمسين جدًا لرؤية نتائج التصوير بهذا الوضع مع هواتف بكسل 5 و 4a 5G ولكن ظهر ما هو غير متوقع، حيث كانت الجودة صفر.

لتعلن الشركة الآن عن تعطيل التصوير الفلكي على هاتفيها المذكورين، حيث بمجرد التحديث إلى إصدار كاميرا جوجل 8.1 لن يتمكن المستخدمين من استخدام الوضع الفلكي، إلّا في حالة استخدام الكاميرا الرئيسية، على أن يظهر بانر “تكبير / تصغير 1x للتصوير الفلكي” في أعلى الشاشة.

أخيرًا، أمر التعطيل هذا ليس مفاجئ لطالما كانت النتائج سيئة، على أمل أن تقوم جوجل بعمل اللازم وإطلاقه مرة أخرى وبالجودة العالية، وأنوّه أن باقي أوضاع التصوير وخاصةً الوضع الليلي ما تزال تعمل بكامل قوتها وبدون أي مشاكل تُذكر.