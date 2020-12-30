أمازون تستحوذ على منصة البودكاست المستقلة “وندري”

استحوذت العملاق أمازون اليوم الأربعاء على واحدة من أكبر المنصات الصوتية “البودكاست” المستقلة في الولايات المتحدة “وندري”.

حيث أعلنت شبكة وندري أنها ستنضم لمنصة أمازون الموسيقية “أمازون ميوزك” في ظل استحواذ الأخيرة عليها؛ فيما لم تبوح أمازون عن بنود الصفقة أو قيمتها.

وكان تقرير من وول ستريت جورنال قد أشار مؤخرًا إلى سعر الصفقة المتوقع بقرابة 300 مليون دولار أمريكي؛ وهو ما يعني أنه أعلى مما دفعته سبوتيفاي في صفقة استحواذها على Gimlet Media العام الماضي.

وبقراءة سريعة لحيثيات ونوعية الصفقة نرى أن شركة أمازون تسعى لتحقيق نجاح مشابه لما حققته منصة سبوتيفاي على مدار السنوات الماصية؛ مع زيادة توسعها في السوق وتركيزها على البودكاست الذي يعد سوقًا واعدًا في ظل تبنيه من قبل وسائل ومنصات إعلامية كبيرة على غرار الأفراد.

في نفس السياق أيضًا تجد المنصات الموسيقية في البودكاست طريقة للربح دون الاضطرار لدفع رسوم الترخيص من أجل الحصول على حقوق النشر؛ وبالتالي توفر محتوى خاصًا تعرضه للجمهور تحت بند الاشتراكات الشهرية أو السنوية محققة مصدرًا جديدًا لدر الأرباح كما هو الحال مع المسارات الموسيقية.

وأوضحت عملاق التجارة الإلكترونية أنه لن يطرأ تغيرًا على عمل المنصة بالنسبة لجمهور ومستمعي ويندري، وبعد إغلاق الصفقة ستبقى كافة تسجيلات “الودكاست” الموجودة في مفضلة التطبيق على حالها متاحة لأصحابها فيما شددت على أن وندري ستصبح قادرة على إنتاج محتوى أقوى مما تقدم اليوم.

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المصدر

Engadget