5 ألعاب يجب أن تلعبها على بلايستيشن 5 الجديد

قبل نحو شهر وزيادة، تم الإعلان عن جهازي Xbox Series X و بلايستيشن 5 وبالطبع كان مُرحّب بهما وبشدة، وكلا الجهازين يُوفّران المزيد من القوّة سواء من حيث الالعاب أو أسلوب اللعب، وبشكل خاص، تميّز PS5 بمجموعة من الألعاب التي تستحق قضاء وقتك معها، هنا جمّعنا لكم خمس عناوين من الألعاب تستحق بأن يكون لها مكانًا لديك، ومباشرة نبدأ برقم واحد.

أولى الألعاب، وإذا كنت تريد قضاء وقتك باللعب على عنوان واحد، فتأكد أن يكون لعبة سبايدرمان Miles Morales ، وبخلاف أنها تكملة لأهم ألقاب الجيل السابق، إلّا أنها تُبرز قوّة بلايستيشن 5 ، وفي هذا السياق، تمتاز اللعبة بميكانيكا أفضل، وبنسخة كبيرة وأكثر واقعية، ولا ننسى التحلق حول المدينة، بحيث أتقن مُطوري اللعبة هذا الفن بكل استحقاق، باختصار، ستكون لعبة Miles Morales متعة حقيقية على جهاز البلايستيشن 5.

اللعبة الثانية: Bugsnax

يمكننا القول بأن عنوان Bugsnax يُعد النسخة المستقلة والرائعة لجهاز PS5، وستكون الشخصية الرئيسية Bugsnax والقادمة إلى جزيرة Snaktooth Island المشرقة ذات الطابع الكرتوني، حيث تتجول المخلوقات الآكلة للحشرات في البرية، ومهمتك هي استكشاف الجزيرة والتقاط bugsnax والعثور على صديقك المفقود، بدوره أيضًا، تأتي اللعبة بتأثيرات بصرية وصوتية في غاية الجمال، وسوف تشعر معها بالحيوية، على أن تكون مخصصة للأطفال والكبار على حد سواء.

من المتوقع جدًا أنك مارست لعبة Demon’s Souls على نسخة PS3 وهزمت عامود الشر فيها، يجب أن تعلم بأن النسخة الجديدة في PS5 تستحق مغامرة أخرى، وفي البداية، لا يُعدّ العنوان رائعًا فحسب، حيث قاموا مطوريها Bluepoint بإبراز بعض أنظمتها وإضافة أجزاء قليلة من المحتوى الجديد، على سبيل المثال الباب الغامض والعملات الخزفية، والباقي يمكننا القول عنه بأنه أكثر من مجرد لعبة.

تأتي هذه اللعبة بشكل مُسبق على أجهزة PS5 ، ومن الوهلة الأولى ستشعر بأنها لعبة تجريبية مصممة للأطفال، ولكن الحقيقة تكمُن في أنها مُلخّص ممتع لما يُقدّمه الجيل الخامس من أجهزة البلايستيشن، بعبارة أخرى، هي بمثابة مقدمة شاملة وعامة لجهاز PS5، كونها تبرز الميزات الجديدة لـ لوحة التحكم DualSense فضلًا عن إبراز نظام ردود الفعل اللمسية بشكل فريد، مما تفتح عالم جديد من الميكانيكا الحساسة للمسات على لوحة التحكم هذه.

اللعبة الخامسة والأخيرة: Devil May Cry 5 Special Edition

لعبة حركية ورائعة بامتياز، ومع هذا الإصدار الأخير، يُثبت بأن الشخصية الرئيسية للعبة وهي Dante يتحسّن مع تقدّمه في العمر، محاذاة بشقيقه التوأم “فيرجيل”، واللذان يمكن تشغيلهما الآن بالكامل، وأفضل ما في الأمر، أن اللعبة تعمل مع أوقات تحميل سريعة للغاية وإضافة تتبع للأشعة بدقة 4K و 30 إطارًا في الثانية، أو بدون تتبع الأشعة بدقة 4K و 60 إطارًا في الثانية، كذلك، تم تقديم أوضاع لعب جديدة ومألوفة للاعبين الذين يتطلعون إلى تحسين رتبة S.