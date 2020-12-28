LADB التطبيق الأوّل من نوعه لتشغيل أوامر shell بدون روت أو حتى تثبيت ADB

في الآونة الأخيرة، ظهرت العديد من مواقع الويب والتي تُقدّم بدورها لمستخدمي أندرويد إمكانية التعامل مع أدوات ADB بدون تحميلها أو حتى وجود صلاحيات الروت على جهازك الأندرويد، وقبل إكمال طريقنا بالحديث، تُعدّ أدوات ADB مهمة لبعض المستخدمين وتحديدًا المتقدمين، لما لها دور كبير في تنفيذ أوامر تُغيّر تجربة أندرويد بالكامل.

عمومًا، وبعيدًا عن مواقع الويب هذه، لدينا الآن تطبيق يُنفّذ المهمة على أكمل وجه، وبدون الحاجة أيضًا لروت أو حتى تحميل شيء، والأهم من ذلك، تشغيل أوامر shell من جهازك الأندرويد نفسه، ويحمل التطبيق اسم LADB ويرمز إلى Local ADB .

في غضون ذلك، يتم إعداد هذا التطبيق على أندرويد 11 في غاية السهولة، وسيتعين على أجهزة أندرويد 10 اتباع برنامج تعليمي معقد للغاية، ومع ذلك، فهو أداة فريدة من نوعها وما زال التطوير في مهده.

أخيرًا، تطبيق LADB مفتوح المصدر وهو متاح للتحميل بسعر 1.99$ على متجر جوجل بلاي، ويمكنك تحميله مجّانًا عبر تجميعه من منصة Github ، وللإطلاع على كيفية إعداده، يمكنك زيارة نفس الصفحة.

تحميل تطبيق LADB على أندرويد