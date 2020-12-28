ون بلس تُطلق تطبيقها Canvas AOD على متجر جوجل بلاي

من على تحديث OxygenOS 11 الخاص بهواتف شركة ون بلس الحديثة، تم إيجاد ميزة Canvas AOD التي بدورها تقوم بتحويل خلفية القفل إلى لوحة قماشية ذات مخططات واضحة وفي غاية الجمال، وهنا، تُفضّل ون بلس بأن تكون الخلفية لأشخاص، مما تُعطي إنطباعًا أكثر جماليًا، وخاصةً عند فتح الشاشة ورؤية الخلفية على طبيعتها.

على كلٍ، أعلنت ون بلس عن إتاحة ميزتها هذه كتطبيق منفصل على متجر جوجل بلاي، والسبب الرئيسي وراء هذا الإطلاق، هو كي يتمكّن حملة هواتف الشركة من تحديث برامج AOD على أجهزتهم دون الحاجة إلى القلق بشأن قيام شركات النقل بدفع تحديثات OTA.

لذلك إذا كنت تمتلك هاتف ون بلس يدعم Canvas AOD، فيجب أن يكون لديك هذا التطبيق على جهازك، وسقوم ون بلس من الآن فصاعدًا من تحديثه وإضافة الجديد من خلال التطبيق هذا التطبيق على متجر جوجل بلاي.

تحميل تطبيق Canvas AOD .