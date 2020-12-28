شركة سلاسة تغلق جولتها الاستثمارية الأولى بقيمة 32 مليون ريال سعودي

أعلنت شركة سلاسة ، المتخصصة في تقديم الخدمات اللوجستية المتكاملة لقطاع التجارة الإلكترونية في الرياض، عن إغلاقها لأولى جولاتها الاستثمارية بقيمة 8.6 مليون دولار (32 مليون ريال سعودي) بقيادة مجموعة السليمان للاستثمار ومشاركة كل من الشركة السعودية للاستثمار الجريء و500 Startups.

يهدف الاستثمار الجديد إلى مساعدت سلاسة في التوسع إلى السوق السعودي والخليجي، واستقطاب العديد من الكوادر البشرية، وتوسيع شراكاتها الإستراتيجية. حيث تقدم الشركة حل لوجستي متكامل ابتداءً من استلام المنتجات وفحصها وتخزينها، ومرورًا بمعالجة الطلبات وتغليفها وشحنها، وقد ساعدت أصحاب المتاجر حتى اليوم على توصيل أكثر من 10 ملايين منتج إلى عملائهم.

وبهذا الشأن، قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لسلاسة، المهندس عبدالمجيد اليمني: “نحن في غاية الحماسة والامتنان لاتحادنا مع مستثمرين رئيسيين في المنطقة و نتطلع بكل شوق إلى الاستفادة من خبراتهم في مساعدتنا على النمو.كانت ومازالت استراتيجيتنا الأساسية أن نحذوا باتجاه الشفافية في معاملاتنا و نتحلى بالمرونة في جميع خدماتنا، ونحلق بسلاسة نحو آفاق جديدة.”

وأضاف: “سلاسة تمكن المتسوقين الإلكترونيين من استقبال بضائعهم حيثما شاؤوا بمجرد النقر على زر اشتر الآن. منذ نشأة سلاسة، أحدثنا تغييرًا جذريًاوإيجابيًا في مجال الخدمات اللوجستية لأصحاب المتاجر الالكترونية حيث نساعدهم في عملية التوسع وتخليصهم من التعقيدات والتكاليف اللوجستية. نحن فخورون بما قدمناه من شحن أكثر من 10 ملايين منتج وخدمة مايربوا على 300 عميل محلي وعالمي عبر أكثر من 15 قطاع مختلف ونتطلع لخدمة المزيد.”

بدأت سلاسة في 2016 لحل الكثير من المشكلات اللوجستية

تأسست سلاسة أواخر عام 2016 بقيادة عبدالمجيد اليمني و حسن الحازمي أصحاب الخبرة الكبيرة في القطاع اللوجستي وسلاسل الإمداد. وحفزهم التقرير الصادر عن شركة الاستشارات العالمية Bain & Company الذي أشار إلى أن حجم سوق التجارة الالكترونية من المتوقع أن يقفز إلى حدود 28.5 بليون دولار، الشريكين على المساهمة في هذا النمو. ومن خلال خبرتهم وتواصلهم المستمر مع العديد من أصحاب المتاجر الالكترونية، وجدوا أن العديد منهم عاجزين عن التوسع وعن إرضاء عملائهم واستخلصوا أن القاسم المشترك الأكبر المتسبب في هذا العجز هو عدم قدرة التجار على إدارة مخزونهم ومستودعاتهم وهو ما أدى إلى نشأة سلاسة لتسهيل الخدمات اللوجستية لأصحاب المتاجر الإلكترونية.

من جانبه، أضاف المهندس حسن الحازمي، الشريك المؤسس ومدير عام العمليات: “نحن مقدمون على فترة نمو وسوف نعزز الاستثمار في تقنيتنا الخاصة لرفع مستوى التفوق التشغيلي والاستفادة من التحليلات التنبؤية لتمكين العميل من اتخاذ قرارات فعالة. يشهد سوق التجارة الالكترونية نموا مضطردا ونحن في سلاسة واثقون بعد الله عزوجل في خبراتنا وقدراتنا على تلبية متطلبات عملائنا في وقت أسرع وبشكل أكفأ في ظل وجود سعر تنافسي.”

وعبر سعود السليمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة السليمان، بقوله: “نشعر بالفخر لقيادة هذه الجولة الاستثمارية في شركة ناشئة تقدم خدمات لوجستية بنموذج عمل فريد يعد بالنمو والتطور السريع، خاصة في هذا الوقت الصعب الذي يمر به العالم مع تفشي جائحة كورونا والحاجة الماسة للاعتماد على التجارة الإلكترونية وسلاسل الإمداد لتشكل بجانب استثماراتنا السابقة في مجال الخدمات اللوجستية عناصر قوة متعاونة ومتكاملة.” وأضاف السليمان: “إننا على ثقة بفريق سلاسة وقدرته على المضي قدمًا بخطة التوسع والنمو في المملكة والدول المحيطة.”

يُشار أن سلاسة تقدم حلولًا وأدوات تقنية ولوجستية تساعد أصحاب المتاجر الإلكترونية في الدخول إلى أسواق جديدة وتوسيع قاعدة عملائهم. وعكفت الشركة على تطوير أنظمة حديثة مكنتها من توصيل البضائع بسرعة وكفاءة عاليتين وسعر تنافسي حسب قولها.