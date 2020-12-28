الاتصالات السعودية STC تتعهد باستثمار 500 مليون دولار في الخدمات السحابية

أعلنت شركة الاتصالات السعودية STC عن حجم استثماراتها في الخدمات السحابية والتي ستصل إلى 500 مليون دولار في السنوات الخمس القادمة.

وستجري تلك الاستثمارات بالتعاون مع صندوق eWTP Arabia Capital الاستثماري وشركة علي بابا كلاود التي تعتبر الذراع الخاص بالذكاء الاصطناعي والتقنية الرقمية لعملاقة التجارة الإلكترونية علي بابا.

وسيتم تخصيص تلك الاستثمارات لتعزيز البنية التحتية وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي المحلي في عدة مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة وانترنت الأشياء وريادة الأعمال.

وستفتتح شركة علي بابا كلاود مركزها في الرياض لتقديم خدمات أفضل للسوقين المحلي والإقليمي حيث سيكون مركزاً للتدريب والإدارة.

تأتي هذه الاستثمارات انسجاماً مع استراتيجية شركة الاتصالات السعودية STC ودورها في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 للتحول الرقمي. وتسعى من خلالها لجعل المملكة العربية السعودية مركزاً لعمليات تقنيات الحوسبة السحابية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبحسب وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح فإن حجم سوق خدمات الحوسبة السحابية في المملكة سيصل إلى 26 مليار ريال بحلول عام 2030.

المصدر:

S T C