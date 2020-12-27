CallApp حل مجاني وجديد لتحديد المتصل وحظر وتسجيل المكالمات

معروف هو تطبيق TrueCaller لمعرفة المتصل وإدارة المكالمات الواردة والصادرة وأكثر، فإذا كنت تبحث عن بديل مناسب، فجرّب تطبيق CallApp والذي يُعدّ حلًا مجانيًا لتحديد اسم المتصل وكذلك لحظر المكالمات وتسجيلها من على نظام أندرويد.

من ناحيته، يأتي هذا التطبيق مُزوّدًا بنظام معرّف متصل ذكي، والذي يسمح لحملة أندرويد بحظر أو وضع قائمة سوداء لمرسلي البريد العشوائي والمحتالين والمسوقين والمكالمات الآلية عبر الهاتف بسهولة، وهنا يستخدم التطبيق أيضًا تقنية مكافحة انتحال هوية المتصل للتأكد من أن الرقم الذي تراه على شاشتك هو الرقم الفعلي الذي يحاول الوصول إليك.

أخيرًا، الإضافة المميزات المذكورة سابقًا، يتضمن التطبيق خيارات تخصيص مرئية وخاصية تسجيل المكالمات التلقائية، وجميع ما تم ذكره متاح في النسخة المجانية من تطبيق CallApp مع دعمها للإعلانات، وللتخلص من الأخيرة وفتح المزيد من الأدوات، عليك الدفع مقابل اشتراك شهري 1.99$.

تحميل تطبيق CallApp على أندرويد