هواوي تطلق لابتوب جديد بمعالج كيرين 990 بداية العام المقبل “تقرير”

تخطط شركة هواوي لإطلاق لابتوب جديد “هواوي Qingyun L410” سيأتي بمعالج كيرين 990 ونظام تشغيل Deepin OS 20 بداية العام المقبل وفقًا لموقع gizchina.

حيث نشر الموقع صورةً تظهر علبة التغليف الخارجية للابتوب وعليها الاسم والمواصفات الأساسية التي تتطابق مع تسريبات سابقة، حيث سيعمل الجهاز بمعالج كيرين 990 وسيملك شاشة قياس 14 بوصة تدعم دقة 2K وذاكرة عشوائية 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية SSD سعة 512 جيجابايت.

ومن التدقيق في تفاصيل المغلف للابتوب المزعوم نلاحظ أن أسفل تفصيل العدد _وهو قطعة واحدة_ موضح الوزن البالغ 2.252 كجم أي ضعف وزن سلسلة مايت بوك الأخيرة تقريبًا؛ والعاملة بمعالجات إنتل من الجيل العاشر وبطاقات إنفيديا الرسومية أي كم وقوة عتاد أعلى مع وزن أقل! مع كون المفترض وفقًا للمعلومات التي بين أيدينا أن يكون اللابتوب القادم أقل وزنًا!

من من جانب نظام التشعيل تشير التسريبات إلى عمله ببديل عن الأنظمة التجارية وهو Deepin OS 20 المُطور من شركة Wuhan Deepin Technology والمبني على نظام اللينكس.

سيدعم Qingyun L410 تقنيات اتصال الجيل الخامس “5G” وهو أمر طبيعي مع كونه مدعم بأحدث معالجات الشركة كيرين 990؛ فيما أشار المصدر إلى احتمالية عمل اللابتوب في المستقل بنظام الشركة هاوموني “Harmony OS” وسيتم إطلاقه في الصين أولًا ومن ثم سيصل المستخدمين في الخارج حسب الخطة.

والجدير بالذكر أن الشركة الصينية قد قامت بإطلاق النسخة التجربية من نظام الهواتف الذكية الخاص بها “HarmonyOS 2.0” منتصف الشهر الجاري ليكون البديل المثالي لنظام الأندرويد على هواتفها، وكذلك ليعمل بتوافق مع باقي أجهزتها من الساعات الذكية والحواسيب والمنتجات الأخرى في ظل العقوبات والحظر الأمريكي؛ حيث تتوفر النسخة للمطورين حاليًا على أن تطلق النسخة الثابتة بداية العام المقبل للمستخدمين.

المصدر

gizchina