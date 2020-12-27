تسريبات كاملة تكشف مواصفات وأسعار نسختي جالكسي S21

كنا قد أشرنا في أخبار سابقة إلى تسريبات سلسلة S21 التي طالت نسخة الألترا أما اليوم فالتسريبات تخص نسختي S21 العادية وS21 بلس.

حيث ستأتي النسختان مع معالج سنابدراجون 888 في الولايات المتحدة الأمريكية_ كما جرت العادة_ فيما باقي الدول والقارة الأوروبية ستحمل الهواتف معالج سامسونج اكسنوس 2100.

سيعمل الهاتفان بنسخة أندرويد 11 مع واجهة سامسونج UI 3.1 وسيدعمان ذاكرة “رام” 8 جيجابايت مع خيارين للذاكرة الداخلية 128 و256 جيجابايت لكن من دون دعم أي منهما منفذ ذاكرة خارجية!

بالنسبة للشاشات ستحمل النسخة العادية شاشة Dynamic AMOLED قياس 6.2 بوصة بمعدل تحديث 120 هيرتر وطبقة حماية “Gorilla Glass Victus”، مع ثقب في أعلى الشاشة ” Infinity-O” يحوي الكاميرا الأمامية البالغة دقتها 10 ميجا بكسل؛ بينما نسخة بلس ستأتي مع المواصفات ذاتها لكن بقياس أكبر وهو 6.7 بوصة.

ومن خلال الصورة المسربة نلاحظ أن الكاميرا الخلفية ثلاثية حيث تم الحديث عن عدسة بدقة 64 ميجابكسل؛ أما بخصوص البطارية ستحمل نسخة S21 بطارية سعة 4000 ملي أمبير فيما ستكون سعة بطارية البلس 4,800 ملي أمبير والخبر الأخير هو أن أيًا من النسختين ستأتي مع شاحن داخل العلبة!

لم تفشي التسريبات عن المواصفات فحسب بل شملت السعر المتوقع حيث سيبلغ ثمن نسخة جالكسي S21 قرابة 1050 دولارًا أمريكًيا ونسخة البلس مع ذاكرة 128 جيجابايت 1290 دولارًا أمريكيًا فيما يمكن الحصول على ذاكرة 256 جيجابايت بزيادة 60 دولار تقريبًا حسب التسعيرة الأوروبية وفقًا للمصدر.

لمشاهدة تفصيل المواصفات المسربة من خلال الصورة التالية:

المصدر

gsmarena