15 تطبيق و 26 لعبة أندرويد متاحة على متجر جوجل بلاي مجّانًا ولفترة محدودة

في إطار متابعتنا لكل ما هو مهم ومفيد لكم، معنا لهذا اليوم باقة أخرى وجديدة من تطبيقات وألعاب أندرويد المدفوعة والمتاحة للتحميل مجّانًا ولفترة زمنية محدودة، ومن المعروف للجميع، أن جُلّ التطبيقات والألعاب المدفوعة تستحق التحميل، لذا وكي لا نُطيل أكثر بالحديث، إليكم القائمة ( 15 تطبيق و 26 لعبة أندرويد ).

15 تطبيق

26 لعبة