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15 تطبيق و 26 لعبة أندرويد متاحة على متجر جوجل بلاي مجّانًا ولفترة محدودة
في إطار متابعتنا لكل ما هو مهم ومفيد لكم، معنا لهذا اليوم باقة أخرى وجديدة من تطبيقات وألعاب أندرويد المدفوعة والمتاحة للتحميل مجّانًا ولفترة زمنية محدودة، ومن المعروف للجميع، أن جُلّ التطبيقات والألعاب المدفوعة تستحق التحميل، لذا وكي لا نُطيل أكثر بالحديث، إليكم القائمة ( 15 تطبيق و 26 لعبة أندرويد ).
15 تطبيق
- Who Use My WiFi – Network Scanner (Pro) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
- Simple Gallery Pro – Photo Manager & Editor : السعر الحقيقي 1.19$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Gif Me! Camera Pro : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
- BlackCam Pro – B&W Camera : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Resize Me! Pro – Photo & Picture resizer : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Sketch Me! Pro : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
- TypIt Pro – Watermark, Logo & Text on Photos : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Alpha Backup Pro : السعر الحقيقي 5.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Concert lighter flame : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Battery Widget : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
- Oscuro Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Space Clock Live Wallpaper : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Star X 3D live Wallpaper : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Cuticon Drop – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Volume Slider Like Android P Volume Control : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
26 لعبة
- Defense Zone 3 Ultra HD : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
- Five Words – A Word Matrix Puzzle Game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Bouncy Zoo Escape : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Animal Round : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Bejazzled : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Calc Fast : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Color Defense – Ultimate TD Tower Base Defence : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Connect – colorful casual game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Connect: cute monsters and food. Casual game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- D7: pack the colored Dominoes per 7. Casual game. : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Dead Bunker 4 Apocalypse: Zombie Action-Horror : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Galaxy Shooter : Falcon Squad Premium : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Hills Legend: Action-horror : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Manor : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Retro Pixel Classic : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Ruby Square: logical puzzle game (700 levels) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Sakura girls Pro: Anime love novel : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Shan Gui : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Surface Trimino: increase the area. Casual game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- The House: Action-horror : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Tomb Hunter Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Winterlore I – A folkloric mystery adventure : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Food Cutter 3D – Cool Relaxing Cooking game : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Highwind : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Sudoku Samurai : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Zombie Age 2 Premium: Survive in the City of Dead : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.