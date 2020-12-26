نوفا لانشر متاح حاليًا بسعر 0.99$ فقط

كثيرة هي تطبيقات اللانشر، ولكن مع نوفا لانشر يختلف الأمر، حيث لسنوات كان اللانشر الأكثر تحميلًا وفائدة بين مستخدمي أندرويد، وعلى الرغم من أنه متاح للتحميل مجّانًا، إلّا أنك تحتاج إلى دفع 4.99$ لشراء النسخة الكاملة، الآن واحتفالًا بقدوم العام الجديد، أعلن القائمون عن اللانشر عرضه للبيع بسعر 0.99$ فقط.

بالتالي، إذا لم تكن قد جربت اللانشر حتى الآن وتتطلع إلى إعادة تنظيم الطريقة التي تبدو بها شاشتك الرئيسية ووظائفها، فإننا نوصيك بالتأكيد بمراجعة اللانشر، كونه يُوفّر واجهة مستخدم رائعة ومبسطة مع توفير عدد لا يحصى من الميزات التي ستتيح لك تخصيص تجربتك إلى أقصى حد.

ولا ننسى أنه يتابع أبرز المزايا في إصدارات أندرويد الجديدة ويوفّرها للمستخدمين الذين لا يستطيعون تثبيت التحديثات الرئيسية، في الختام، لم يذكر فريق عمل التطبيق عن الموعد المحدد لإرجاع لانشرهم لسعره الحقيقي، لذا سارع في التحميل الآن.

تحميل نوفا لانشر على أندرويد

المصدر.