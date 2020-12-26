ميدياتك الأولى عالميًا في بيع رقاقات الهواتف الذكية خلال الربع الثالث من العام

أظهرت احصائية جديدة من شركة Counterpoint تفوق شركة أشباه الموصلات ميدياتك على نظيرتها كوالكوم في بيع رقاقات الهواتف الذكية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2020.

حيث أشار التقرير إلى أن حصة الشركة التايوانية كانت أعلى من كوالكوم الأمريكية في دعم الهواتف المباعة في الربع الثالث من العام الجاري والبالغ عدد الإجمالي 100 مليون هاتف ذكي.

ونجحت ميدياتك في استقطاب 31% من رقاقات الهواتف العالمية خلال الشهور الثلاثة محققة نمو سنوي بنسبة 5%، ومتغلبة على كوالكوم بنسبة 2% في السوق بالرغم من كونها لم تبلغ القمة في حقل رقاقات الجيل الخامس 5G بعد.

لتصنف الشركة التايوانية اليوم ولأول مرة أكبر مصنعي الرقاقات مبيعًا في العالم خلال الربع الثالث؛ في حين كانت تقارير سابقة قد أشارت إلى المنافسة الشديدة بين الشركتين خلال الربع الثاني من العام مع بلوغ حصتها السوقية حينه 26%.

وعزت تقارير أخرى تحقيق ميدياتك هذا التقدم في سوق أشباه الموصلات إلى أكبر سوقين للهواتف الذكية في العالم؛ السوق الصيني والهندي والطلب الكبير فيهما على الهواتف منخفضة السعر ( 100$ – 250$) المدعمة برقاقات الشركة من مصنعي هواتف مثل شاومي الصينية.

وبلغت حصة كوالكوم من السوق العالمي 29% فيما جاءت سامسونج في المرتبة الثالثة برفقة آبل وهواوي بحصة بلغت 12% تلتها UNISOC بحصة 4%، وتشير التوقعات إلى تصدر كوالكوم سوق الرقاقات خلال الربع الرابع وخصوصًا في ظل هيمنتها على فئة رقاقات الجيل الخامس.

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المصدر

counterpoint