تطبيق التقويم المشفّر Proton Calendar متاح الآن على أندرويد

تشتهر شركة Proton بخدمة البريد الإلكتروني ProtonMail المشفّرة التي تحمي خصوصية رسائل المستخدمين الإلكترونية، وقبل نحو عام من الآن، أطلقت الشركة خدمتها الأخرى Proton Calendar والتي بنفس الوقت تفاخرت بها كونها خدمة تقويم مشفّرة تشفيرًا تامًا، أنذاك كانت الخدمة متاحة على الويب، وحاليًا أصبحت متاحة على أندرويد وقريبًا على iOS.

من ناحيته، التطبيق متاح حاليًا لمشتركي ProtonMail أو ProtonVPN ويمكن تثبيته من الآن من متجر جوجل بلاي، وعلى الرغم من أنه ما زال في مرحلته التجريبية “بيتا”، إلّا أنه يقدّم معظم الميزات التي يُوفّرها إصدار الويب.

في غضون ذلك، يمكنك الآن مع Proton Calendar إدارة ما يصل إلى 10 تقاويم مع سماحه بإنشاء وتعديل وحذف الأحداث، على أن يتم مزامنة أي تغييرات يتم إجراؤها داخل التطبيق على إصدار الويب والعكس، إلى جانب ذلك، هناك الدعم للوضع المظلم ورؤية ما هو مدرج في الجدول في لمحة سريعة عبر إضافة الرموز التعبيرية إليها.

وكما أشرنا، التطبيق مشفّر تشفيرًا تامًا، بمعنى أن جميع بياناتك مع الخدمة يتم تشفيرها قبل وصولها إلى الخوادم، وهذا يضمن أمان وخصوصية أكبر، أخيرًا، أشارت Proton بأنها بصدد العمل على المزيد من المميزات في تطبيفها على أندرويد، مثل القدرة على إضافة مشاركين إلى حدث، والاستجابة للدعوات، واستيراد الأحداث، وبخصوص إطلاق التطبيق على iOS، فسوف يتم الإعلان عنه بداية عام 2021.

تحميل تطبيق Proton Calendar على أندرويد .

المصدر:

ProtonMail.