ون بلس تطلق ساعتها الذكية الأولى بداية العام المقبل 2021

أكد رئيس شركة ون بلس التنفيذي “Pete Lau” دخول شركته لسوق الأجهزة الذكية القابلة للارتداء عبر الإعلان عن عملهم على ساعة ذكية سيتم إطلاقها العام المقبل 2021.

وجاء تصريح Lau عبر تغريدة على حسابه الرسمي في توتير قائلًا ” الكثير منكم قال نريد ساعة_ ولعلكم سمعتم بذلك في عطلة الأسبوع_ نحن نعمل على واحدة لتكون جاهزة في بداية العام المقبل” . خاتمًا تغريدته بـ “الأمنيات تصبح حقيقة”

Many of you said you wanted a watch, and as you might have heard over the weekend—we're making one, to be released early next year. Wishes do come true.🎁 https://t.co/H1Fqv9srXj

— Pete Lau (@PeteLau) December 22, 2020