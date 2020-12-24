متجر نقطة يأتي بالعديد من عروض نهاية العام بخصومات مميزة

يوفر متجر نقطة العديد من الملحقات والمنتجات المنتقاة بعناية من العلامات التجارية الأصلية، وهذه الفترة يطرح منتجاته مع عروض بخصومات مميزة بمناسبة نهاية العام 2020 ويوفر من خلالها العديد من الباقات والملحقات الرائعة.

فإذا كنت تبحث عن ملحقات لك شخصيًا للاستخدامات اليومية، أو لهاتفك وجهازك اللوحي، أو حتى لمكتبك، يمكنك الاطلاع على عروض باقات متجر نقطة المتنوعة مع خصومات كبيرة واختيار ما يناسبك.

ولعل أبرز عروض متجر نقطة التي لاحظناها، كانت حول سماعات العلامة التجارية المميزة JBL؛ وتشمل:

سماعة ومكبر صوت JBL فيلب 4 المضادة للماء والتي تأتي مع خصم يصل 150 ريال وتتوفر بسعر 327 ريالًا فقط. للحصول عليها من هنا.

سماعات بلس 3 التي تأتي بتصميم أنيق وبألوان زاهية بسعر 847 ريالًا بدلاً من 984 ريالًا ويمكن الحصول عليها عبر هذا الرابط.

سماعة تشارج 4 الأفقية الرائعة التي تأتي بسعر 753 ريالًا بعد خصم ما يصل 120 ريالًا، يمكن شرائها من هنا.

سماعة اكستريم 2 الأفقية والكبيرة والتي تتوفر بخصم يصل 300 ريال وبسعر 1,094 ريالًا من هنا.

سماعة بوم بوكس من JBL بخصم يفوق 250 ريالًا وبسعر 1,602 ريال فقط، وللحصول عليها من هنا.

باقات متجر نقطة

بينما يقدم متجر نقطة العشرات من العروض المنفردة لا سيما على سماعات JBL كما ذكرنا، يوفر العديد من الباقات المميزة التي اخترناها لكم ونستعرضه بالسطور التالية.

باقة آيفون

تتوفر باقة آيفون 12 بسعر 329 ريالًا بدلًا من 416 ريالًا، وتضم الملحقات التالية:

بطارية يونيك هايد إير بسعة 10000 ملي أمبير منظم وهالو كيبل يحافظ على ترتيب الكيبل والمكان محفظة رائعة من شركة إيوينك بحجم البطاقة الائتمانية تسهل عليك حملها والاحتفاظ بشرائح SIM الخاصة بك من الضياع والتلف. كڤر أيفون Air Fender شفاف من يونيك يتناسب مع جميع هواتف آيفون 12.

باقة الأناقة

توفر هذه الباقة آلة حلاقة يدوية لاسلكية مع ملحقات أخرى بسعر 239 ريالًا، وتضم:

ماكينة حلاقة للرجال Kemei لاسلكية قابلة لإعادة الشحن من خلال USB وتشحن لمدة ساعتين ونص متواصلة. حقيبة يد عملية من مور بلس مصنوعة من الجلد لحفظ وتنظيم أغراضك الشخصية بحجم مناسب. شاحن جداري بقوة 30W ويدعم الشحن السريع 3.0 حصريًا في أجهزة RAVPower.

باقة الأمان

تأتي باقة الأمان بخصم أكثر من 80 ريال وبسعر العرض بقيمة 192 ريالًا، وتتيح ملحقات حماية للهاتف الذكي مع كمامة للحماية الشخصية من الإصابة بعدوى كورونا المتفشية، وتشمل:

زجاج حماية مع خصوصية (ملاقيف) من مور بلس تتوافق مع جميع أجهزة الآيفون 11. كفر من شركة مور بلس – نوع ديفيندر – شفاف – لجميع أجهزة الآيفون 11. كفر سماعة أيربودز مصنوع من السيلكون المرن يحافظ على نظافة السماعات ، ويحفظها من العوامل الخارجية يتميز بسهولة التثبيث ويسمح لك بالوصول إلى منفذ الشحن بسهولة. كمامة قماشية للكبار مبطنة بقطن من الداخل، وتأتي مع فلترين PM 2.5 تمنع دخول الغبار والدخان والبكتيريا ينصح بإزالة الفلتر قبل غسل الكمامة.

باقة الرياضيين

باقة الرياضيين متوفرة بسعر 139 ريالًا فقط، وتشمل:

سماعة رياضية لاسلكية تصميم طوق رقبة مريح تعمل عن طريق البلوتوث مع تقنية إلغاء الضوضاء النشطة تعمل لغاية 10 ساعات. كفر حماية Air Fender من يونيك لجميع اجهزة آيفون 12، حاصل على شهادة حماية ضد الصدمات حتى 6 أقدام.

باقة السلامة

تأتي بسعر 199 ريالًا سعوديًا وتضم ملحقات الحماية الشخصية وملحقات لحماية المستلزمات الأخرى، وتضم:

كمامة قماشية للكبار مبطنة بقطن من الداخل مع فلترين PM 2.5 تمنع دخول الغبار والدخان والبكتيريا. كمامة قماشية للصغار مبطنة بقطن من الداخل، وتأتي مع فلترين PM 2.5 تمنع دخول الغبار والدخان والبكتيريا. جهاز Air Capsule جهاز Air Capsule لتعقيم أغراضك اليومية باستخدام الأشعة فوق البنفسجية مع شحن لاسلكي سريع بقدرة 10 وات. يقتل 99.9٪ من البكتيريا والفيروسات بالأشعة فوق البنفسجية في 8 دقائق.

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