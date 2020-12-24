زووم قد تطلق بريد الكتروني وتقويم لمنافسة جوجل ومايكروسوفت

بعد أن أصبح زووم خدمة تواصل مرئي أساسية في الكثير من الشركات، تخطط الخدمة للتكامل أكثر لتوفير المزيد من الخدمات لشريحتها من قطاع الأعمال وذلك على أمل منافسة اللاعبين الكبار جوجل ومايكروسوفت.

بحسب تقرير جديد فإن الشركة تبحث إمكانية إطلاق خدمة بريد إلكتروني و تقويم أيضاَ وذلك يؤدي إلى تكامل عدة خدمات لجدولة جلسات زووم مع جهات الاتصال.

ويفيد التقرير أن زووم ستختبر خدمتها للبريد الإلكتروني بداية العام الجديد، وبعدها ستطلق تطبيق خاص بخدمة تقويم.

يبدو أن الشركة تفكر في مرحلة التعافي وعودة الموظفين للعمل من مكاتبهم بعد انتهاء حقبة كورونا، فإن اعتيادهم على خدماتها المتكاملة مع تطبيق مكالمات الفيديو سيؤدي بهم لمواصلة استخدامها في الحياة العملية اليومية.

اختيار زووم لخدمتي البريد الالكتروني والتقويم للتكامل مع مكالمات الفيديو شيء متوقع، كل من مايكروسوفت و جوجل لديها شيء مشابه، حيث يمكن جدولة المكالمات من مدخلات التقويم وحتى البدء بها ضمن رسالة بريدية بسرعة، كما فعلت مايكروسوفت وجوجل مع سكايب و مييت.

بالمحصلة ستسعى زووم لإطلاق حزمة تطبيقات متكاملة تخدم قطاع الأعمال والشركات، لاسيما أن لديها تكامل جيد حالياً مع تطبيقات دروب بوكس و Asana، لتضمن استمرار نمو إيراداتها بعد أن قفزت 400% في الربع الأخير.

المصدر:

The Information