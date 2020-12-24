خدمة سامسونج TV Plus متاحة الآن في 12 دولة حول العالم

مخطئ من يعتقد بأن سامسونج تشتهر فقط بالهواتف المحمولة الذكية، حيث لها الكثير من المشاريع التي نالت معها رضا وإعجاب المستخدمين، ولعل أبرز مشاريعها الحديثة هي خدمة TV Plus التي وفّرتها قبل بضعة أشهر من الآن مع أحدث هواتفها جالكسي، واليوم تُعلن الشركة عن إضافة دولتين جديدتين مع إضافة المزيد العام المقبل.

بالتالي، تُصبح خدمة TV Plus متاحة حاليًا في اثني عشرة دولة حول العالم وهم “أستراليا والبرازيل الجديدتين، والولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وألمانيا والنمسا وسويسرا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتايلاند وكوريا”.

بالتالي، يمكن للمستخدمين في هذه الدول ومن لديهم تلفاز سامسونج أو هاتف جالكسي حديث، مشاهدة نحو 742 قناة من حوالي 300 من أفضل شبكات البث في العالم.

وفي هذا السياق، تقول سامسونج بأنها وصلت إلى أكثر من 15 مليون مستخدم نشط في خدمتها هذه، ويعود السبب للتوسعات وشراكات المحتوى الجديدة، أخيرًا، من المقرر أن تنضم المزيد من المناطق إلى الدعم العام المقبل، بما في ذلك المكسيك والهند والسويد والمزيد من الدول الأوروبية، ونأمل الدعم أن يصل للبلدان العربية.

تحميل تطبيق سامسونج TV Plus .

المصدر:

Samsung