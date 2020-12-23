هواوي تكشف عن سلسلة نوفا 8 بسعر يبدأ من 500 دولار

كشفت شركة هواوي اليوم عن سلسلة هواتف نوفا 8 المتوسطة والتي تضم Nova 8 و Nova 8 Pro. وتأتي مع العديد من المزايا العالية وبسعر يبدأ من 510 دولارات – بحسب أسعار السوق الصيني الذي سيشهد إطلاق السلسلة في البداية قبل طرحها لباقي دول العالم.

هاتف هواوي نوفا 8 برو – Nova 8 Pro

يأتي الهاتف مع شاشة منحنية بقياس 6.72 بوصة من نوع OLED وبدقة FHD+ مع أبعاد 20:9 ومعدل تحديث 120 هرتز مع حساسية لمس 300 هرتز. وتضم الشاشة مستشعر بصمة مدمج، بالإضافة ثقب في الجانب العلوي للكاميرا الأمامية المزدوجة بدقة 32 ميجابكسل و16 ميجابكسل.

فيما يحمل الهاتف كاميرا رباعية بالخلف بعدسة رئيسية 64 ميجابكسل، وواسعة 8 ميجابكسل، وعدس عزل 2 ميجابكسل، وماكرو 2 ميجابكسل.

ويضيف نوفا 8 برو معالج كيرين 985 مع ذاكرة رام 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

يدعم الهاتف الجيل الخامس، تقنية التعرف على الوجه، شريحتي اتصال، بلوتوث 5.2، تقنية NFC، نظام تبريد خاص، ونظام اهتزاز 4D.

يحوي نوفا 8 برو بطارية 4,000 ملي أمبير/ ساعة، ويدعم الشحن السريع 66 واط الذي يشحن البطارية خلال 35 دقيقة.

ويعمل الهاتف مع واجهة EMUI 11 المبنية على أندرويد 10، لكنه لا يدعم خدمات جوجل بطبيعة الحال بسبب العقوبات الأمريكية.

يتوفر الهاتف بسعر 610 دولارات لنسخة 128 جيجابايت وبسعر 670 دولارًا لنسخة 256 جيجابايت.

هاتف هواوي نوفا 8 – Nova 8

كما هي العادة، تتوفر نسخة نوفا 8 بشاشة أصغر من نسخة برو. حيث تأتي بشاشة OLED قياس 6.57 بوصة منحنية الجانبين بدقة FHD+ وأبعاد 20:9. وتتسم بمعدل تحديث 90 هرتز مع حساسية لمس 240 هرتز. كما تضيف مستشعر بصمة وثقب علوي لكاميرا واحدة أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

وتأتي الكاميرا الخلفية رباعية مع عدسة رئيسية 64 ميجابكسل، وواسعة 8 ميجابكسل، وعدس عزل 2 ميجابكسل، وماكرو 2 ميجابكسل.

ويتميز الهاتف بمعالج كيرين 985 مع ذاكرة رام 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية بخيارين هما؛ 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

كما يدعم الهاتف تقنية الجيل الخامس، تقنية التعرف على الوجه، شريحتي اتصال، بلوتوث 5.1، تقنية NFC، نظام تبريد غرافين 3D.

يحوي نوفا 8 بطارية 3,800 ملي أمبير/ ساعة، ويدعم الشحن السريع 66 واط بإمكانه شحن كامل البطارية خلال 35 دقيقة.

ومثلما الحال مع شقيقه الأكبر، سيأتي الهاتف مع واجهة EMUI 11 المبنية على نظام أندرويد 10 لكن بدون خدمات جوجل.

سيتوفر الهاتف بسعر 510 دولارات لنسخة 128 جيجابايت وبسعر 565 دولارًا لنسخة 256 جيجابايت.